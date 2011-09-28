14 شهر کشور در زمینه اوقاف و امور خیریه وضعیت خاص دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی موسوی‌نسب عصر سه شنبه در مراسم آغاز به کار نظارت ستادی سازمان اوقاف و امور خیریه در همدان، اظهار داشت: شهرستان‌های ملایر، کبودراهنگ و لالجین از توابع استان همدان از جمله این شهرها هستند.

وی تاکید کرد: باید در این سه شهر استان همدان بازرسی و نظارت با دقت ویژه ای انجام شود.

حل مشکلات شهر لالجین نیازمند برگزاری جلسات متعدد است

موسوی‌نسب با اشاره به وضعیت و مشکلات شهر لالجین در زمینه وقف، تأکید کرد: حل مشکلات این شهر نیازمند برگزاری جلسات متعدد و خاصی است.

مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: بر این اساس باید همه اعضای بازرسی در راستای تشریح مشکلات و وضعیت آن درگیر شوند چرا که در شهر لالجین مشکلات جدی وجود دارد.

وی اظهار داشت: بر اساس بازدیدها و بازرسی‌های انجام شده در مدت حضور در استان همدان، همه اعضا باید به یک تصمیم گیری و تصمیم‌سازی واحدی برسند و محورهای این مهم تعیین و مشخص شود.

حسینعلی موسوی‌نسب با بیان اینکه کارهای نظارتی منشأ خیر و برکات بسیاری است، گفت: بر این اساس دستاوردهای بسیاری حاصل شده و نقاط قوت و ضعف نیز مشخص می‌شود.

بازرسی استانی اوقاف در راستای بررسی عملکرد صورت می گیرد

مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور تاکید کرد: بازرسی استانی اوقاف در راستای بررسی عملکرد و میزان اجرایی شدن ابلاغیه‌ها صورت می گیرد.

وی ابراز داشت: در بحث نظارت‌های ستادی تنها به برنامه‌های اجرایی سال یک اداره پرداخته نمی شود بلکه با در نظر گرفتن همه جوانب و فعالیت‌ها کارها پیش می رود زیرا ارزیابی برنامه‌های ابلاغی سازمان در استان‌ها بسیار مهم است.

مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به برنامه‌ها و ابلاغیه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه به ادارات اوقاف استان همدان، گفت: با افزایش تعاملات بین ادارات اوقاف و امور خیریه با سازمان، باید به فهم و زبان مشترک رسید تا بر این اساس آنچه را که در مرکز تدبیر و ابلاغ می‌شود به درستی اجرایی و عملیاتی کرد.

محورهای 21 گانه‌ای در امر بازرسی اوقاف مشخص شده است

موسوی‌نسب عنوان کرد: در راستای سهولت امر بازرسی از ادارات اوقاف و امور خیریه در سراسر کشور، محورهای 21 گانه‌ای مشخص شده که باید بر اساس آن عمل شود.

وی عنوان کرد: در سازمان اوقاف و امور خیریه همه باید مشارکت داشته باشند تا خروجی کار مناسب و مورد استناد باشد.

مدیرکل بازرسی و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه کشور یادآور شد: در امر نظارت و بازرسی ادارات اوقاف در شهرستان‌ها معایب بررسی و در راستای برطرف شدن آنان برنامه‌ریزی می شود.