به گزاش خبرگزاری مهر، سیتی در دیدار شب گذشته مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه دو بر صفر مغلوب بایرن مونیخ شد. مانچینی سرمربی سیتی در کنفرانس خبری بعد از بازی گفت: من دی یانگ را به جای ژکو به زمین فرستادم تا شرایط کمی آرام شود و گل سوم را دریافت نکنیم. بعد از آن از ته‌وز خواستم به زمین برود اما او حاضر نشد به عنوان بازیکن جانشین وارد زمین شود. تا به حال چنین چیزی ندیده بودم و تصور نمی کردم بازیکن از فرمان سرمربی تیم سرپیچی کند.

مانچو گفت: او از اینکه در بین 11 بازیکن اصلی این دیدار نبود عصبانی بود اما این دلیل نمی شود که خودسرانه هر تصمیمی می خواهد بگیرد. او دیگر در سیتی جایی نخواهد داشت و تا زمانی که من در این باشگاه هستم دیگر برای تیم بازی نخواهد کرد.

