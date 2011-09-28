دستگاه قضاء مشکل کمبود نیرو دارد

به گزارش خبرنگار مهر از زنجان، آیتالله صادق آملی لاریجانی صبح چهارشنبه پس از ورود به فرودگاه زنجان در جمع خبرنگاران در مورد اهداف سفر خود به زنجان گفت: بنده همراه با مسئولان عالی قضائی به این استان سفر کردم تا مشکلات قضائی را بررسی و آنهایی که قابل حل است در استان و الباقی را در تهران حل کنیم.
وی افزود: استانها صف مقدم مشکلات هستند که مسئولین قضائی و هیئت همراه تمامی مسایل را بررسی و مطالعه کرده و دستورات لازم را در حوزه زیرمجموعه خود صادر میکنند.
رئیس دستگاه قضا دیدار با خانواده شهدا، نخبگان، روحانیون و مسئولان قضائی استان را از برنامههای خود عنوان کرد و افزود: مشکلات دستگاه قضائی کم نیست و همچنان با کمبود کادر قضائی و وضعیت نامناسب برخی از زندانها مواجه هستیم. هرچند که در سازمان زندانها کارهای خوبی انجام شده که در این استان هم با حضور رئیس سازمان زندانها این مشکلات برطرف میگردد.
وی رسیدگی به وضعیت فیزیکی دادگستری استان زنجان و همچنین مرکز آمار فناوری اطلاعات را از برنامههای خود عنوان کرد و افزود: امیدوارم در پایان این سفر اکثر مشکلات قضائی در این استان برطرف شود.
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