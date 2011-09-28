برای دبیری جشنواره تئاتر فجر اختیار تام دارم

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در نشست با اصحاب رسانه و منتقدان تئاتر که سه‌شنبه پنج مهرماه در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار شد، پذیرفتن دبیری این دوره از جشنواره را از سوی خود یک انتخاب خاص عاشقانه توصیف کرد و گفت: اگر می‌خواستم عاقلانه تصمیم بگیرم شاید کمتر کسی می‌توانست این کار را بپذیرد.

امینی جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر فجر و بخصوص سی‌امین دوره آن را بسیار مهم و دستاورد انقلاب اسلامی دانست و بر برگزاری هر چه با کیفیت‌تر آن تأکید کرد.

وی گفت: در بخش چشم‌انداز جشنواره امیدوارم بتوانیم پذیرای 12 اثر کیفی باشیم. البته با وجود اینکه همواره برای بخش چشم‌انداز جشنواره امتیاز اجرای عمومی در نظر گرفته می‌شود برای کارهایی که با سطح کیفی مناسب امتیاز لازم را برای اجرای عمومی کسب کنند در هر بخشی که باشند این امکان فراهم می‌شود.

وی درباره حذف بخش پایان‌ نامه‌های دانشجویی از فراخوان جشنواره سی‌ام گفت: وقتی هنوز دبیر جشنواره نبودم همین سؤال برایم وجود داشت که چرا این بخش حذف شده است. اما با وجود بخش نگاه ویژه پایان نامه‌های دانشجویی هم در این بخش اجرا می‌شوند.

رئیس شورای نظارت و ارزشیابی اداره‌ کل هنرهای نمایشی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای در خصوص وضعیت ارزشیابی و نظارت آثار در تئاتر و جشنواره تئاتر فجر گفت: هر کار ارزشمند هنری کمتر گرفتار ممیزی و نظارت می‌شود. آثار اگر واجد ارزشمندی‌های هنری باشند با کمترین مشکل اجرا می‌شوند. درستش این است که نمایش‌ها در جشنواره تئاتر فجر با کمترین سخت‌گیری کمتری اجرا شوند اما در اجرای عمومی این وضعیت متفاوت است.

امینی با اشاره به اینکه برای دبیری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اختیار تام دارد تأکید کرد: تا حالا چیزی از بالا به من تحمیل نشده است. تا روزی که دغدغه‌ها توسط من پاسخ داده شود در خدمت تئاتر کشور هستم. من به طرف مقابلم اعتماد می‌کنم و تا زمان جشنواره اگر اتفاقی غیر از این رخ دهد با اهالی رسانه در میان خواهم گذاشت.

دبیر سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر این جشنواره را برای خود به مثابه یک پروژه بسیار سنگین و با اعتبار دانست و درباره حضور خود در سمت‌های دیگر گفت: در مرکز مدیریت ویژه‌ای که دارم و در آن فعالیت می‌کنم شورای ارزشیابی و نظارت است که تنگاتنگ جشنواره تئاتر فجر شده است. برای کانون تئاتر دانشگاهی هم که نه حقوق می‌گیرم و نه دغدغه زیادی دارم و یک مدیر اجرایی جانشین خود کرده‌ام. در دانشگاه هم به عنوان یک معلم فعالیت می‌کنم و اوج فعالیت من دبیری جشنواره تئاتر فجر خواهد بود.

وی درباره وضعیت کیفی و تعداد گروه‌های شرکت کننده داخلی و خارجی با اشاره به بیت "از کوزه همان برون تراود که در اوست" یادآور شد: تا 10 مهرماه متون بیشتری به دبیرخانه تئاتر فجر می‌رسد که یک دلیل به خاطر آخرین مهلت تعیین شده ارسال آثار و دیگری به خاطر رحمت امینی و گفتگوهایی است که با هنرمندان برای شرکت در این جشنواره کرده‌ام.

امینی درباره وضعیت بخش بین‌الملل جشنواره گفت: جشنواره از زمان آقای حیدری فعالیت‌اش آغاز شده و آقای حیدری موظف است ماحصل کارهای خود و حضور در جشنواره‌ها و سفرهای خارجی را در اختیار ما قرار دهد.

وی تصریح کرد: خیلی سقف ایده‌آل‌هایم را نباید بالا بگیرم چون می‌دانم کار تئاتر باید در یک فرآیند طولانی مدت باشد.

امینی درباره نحوه دریافت بودجه جشنواره گفت: بعد از بستن تفاهم نامه باید بودجه‌ای به من داده شود که هنوز انتخاب نکرده‌ام که این روند از طریق انجمن هنرهای نمایشی شکل بگیرد یا مؤسسه توسعه هنرهای معاصر. با حرف‌هایی که درباره مؤسسه توسعه هنرهای معاصر در این جلسه شنیدم بیشتر درباره این موضوع فکر می‌کنم. البته برای من مهم این است که بودجه جشنواره بدون کمترین دست‌انداز به جشنواره تزریق شود.