50 میلیون ریال تجهیزات به کانون های مساجد نیشابور اختصاص یافت

حجت الاسلام هادی حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه و تجهیز کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اعتباری بالغ بر یکصد و شصت میلیون تومان جهت خرید تجهیزات اداری، کتابخانه ای و سمعی و بصری به 28 شهرستان خراسان رضوی، اختصاص یافته است که از این رقم 50 میلیون ریال به مساجد این دو شهرستان تعلق گرفته است.

وی گفت: این اعتبارات به کانون های مکتب الصادق، مالک اشتر، شهدای هلالی، فواد المهدی، بهار، انقلاب، شهید ملک زاده و سبحان شهرستان نیشابور و کانون های شهدای شوری، اندیشه، شهید دستغیب، شهدای معتمدیه و شهدای شورگشت شهرستان فیروزه اختصاص یافته است.

حسین آبادی تصریح کرد: این تجهیزات شامل رایانه، چاپگر، دوربین عکاسی، نمابر، میز رایانه، قفسه کتاب، میز مطالعه، صندلی، دستگاه فتوکپی، دوربین فیلمبرداری و کمد بایگانی است.

وی بیان کرد: ما امیدواریم در آینده نزدیک شاهد اختصاص تجهیزات و اعتبارات بیشتری به کانون ها فرهنگی و هنری مساجد شهرستان نیشابور باشیم.