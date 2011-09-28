به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی شامگاه سه شنبه در رزمایش و نمایشگاه یاد یاران به مناسبت هفته دفاع مقدس گفت: قهرمانانی خلق شده‌اند که داستان‌های زیبایی از مقاومت، ایثار و بزرگی و شکوه نگاشته‌اند و با وجود این قهرمانان و رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس نیازی به خواندن داستان های غیرواقعی و اسطوزه های ساختگی نداریم.

وی تاکید کرد: امام(ره) برای تمام جهان اسلام یک افتخار جاودانه آفرید و شهیدان با نثار سخاوتمندانه و بی‌توقع، جان خودشان را برای تضمین امنیت و آزادی، استقلال و حفظ ارزش‌های اسلامی هدیه کردند.



جانشین فرمانده کل سپاه گفت: ما به یک تاریخ نوین برای اسلام و ایران رسیده‌ایم، چرا که درسهای بزرگی در تاریخ انقلابمان نهفته است.



سردار سلامی بیان داشت: نسل جوان باید واقعیت‌های برجای مانده از رشادت‌ها و دلاورمردی‌های شهدا را مطالعه کنند تا اعجاز بزرگی که به برکت اسلام در این سرزمین اتفاق افتاده را بنا کنند.



وی با اشاره به وجود حکومت‌‌های مستبد جهان، امام (ره) را نقطه آغازی برای یک مبدا تاریخی جدید برای مسلمین دانست و افزود: دفاع مقدس عکس‌العمل نظام غرب به حوزه اقتصادی و امنیتی بوده است و به همین دلیل دشمنان نظام تصمیم گرفتند این انقلاب نوپا و نورس را در نخستین روزهای پیروزی انقلاب در هم ببپاشند تا نظام اسلامی شکل نگیرد.



جانشین فرمانده کل سپاه اذعان داشت: جنگ عکس العمل مشترک و به هم پیوسته آمریکا، شوروی و متحدان آنها در مقابله با انقلاب اسلامی ایران بوده است.



وی تأکید کرد: یکی از مسائلی که امروز موج بیداری اسلامی با آن مواجه است دسیسه‌ها و توطئه‌های نظام سلطه برای به زانو درآوردن خروش مقدس ملت‌های مسلمان در برابر غرب است و این همان اتفاقی است که صدام رژیم بعث عراق گرفتار آن بود.



سردار سلامی اظهار داشت: پیشرفت‌های ایران در زمینه‌های اقتصادی، صنعتی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی را نمی‌توان بدون درنظر گرفتن هشت سال دفاع مقدس و رزمندگان اسلام در برابر مستبکران تحلیل کرد.



جانشین فرمانده کل سپاه کشور تصریح کرد: خاطرات و دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس باید برای نوجوانان و جوانان مطرح شود و اگر امروز عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در سراسر دنیا مطرح است به خاطر همان رشادت‌های رزمندگان است.



سردار سلامی بابیان اینکه دفاع مقدس یادآور مجاهدت عمومی و باشکوه ملت ایران در برابر مکر و حیله دشمنان انقلاب و بدخواهان نظام جمهوری اسلامی است، گفت: امروز با پیشرفت و درخشش کشور و تأثیر عمیق آن در بیداری عالم اسلام بار دیگر ارزش مجاهدت فداکارانه شهیدان ما آشکار شد.



جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به دوران دفاع مقدس و تلاش استکبار جهانی برای مقابله با نابودی انقلاب اسلامی گفت: در هشت سال دفاع مقدس تمام دنیا مقابل ایران اسلامی قرار داشت، اما ملت با غیرت ایران اسلامی نشان داد که در دفاع از اسلام و انقلاب محکم ایستاده است و نمی‌گذارد دشمنان یک وجب از خاک ایران را اشغال کنند.



وی هشت سال دفاع مقدس را یک گنج ناتمام برای انقلاب دانست و افزود: باید اول این گنج را شناخت و راه‌های رسیدن به این گنج را پیدا کرد و پس از دستیابی به آن از برکت عظیم آن بهره جست.



جانشین فرمانده سپاه کشور تصریح کرد: در دفاع مقدس انسان‌هایی که اراده سیاسی خود را بر دشمن تحمیل کردند، از دشمن و هیبت و شکوه قدرت‌های مادی نترسیدند و چیزی که در این کارزار، کارساز بود؛ روح متلاطم، انگیزه و ایمان واقعی برای نصرت دین خدا و حفظ نوامیس مسلمین و جلوگیری از اشغال این سرزمین است.



سردار سلامی افزود: ما در تنهایی و نابرابری و بی‌عدالتی و ظلم آشکار جهانی جنگیدیم و کاری که رزمندگان ما انجام دادند همان آیات آسمانی است که در زمین نقش و تصویر می‌شد.



وی با بیان اینکه شهدا از شهادت شادمان بودند و مرگ را عین زندگی می‌دانستند، اضافه کرد: شهدا در صحنه‌های جنگ می‌درخشیدند و دین خدا را یاری کردند و خدا هم آنها را یاری کرد.



جانشین فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه هزینه‌های سنگینی برای استقلال کشور پرداخت شده است و این سرمایه جاودان جز با خون شهیدان به دست نمی‌آمد، گفت: این سرمایه‌های جاودان هرگز نمی‌میرند و براعمال و رفتار ما شاهد و ناظرند و ما باید پاسدار این خون‌های به ناحق ریخته شده باشیم و در راه اعتلای وطن بکوشیم.



وی تأکید کرد: اگر امروز استقلال و امنیت داریم و دارای اعتبار بین‌المللی هستیم و مقامات ایران در قلب سرزمین‌های کفر آنها را به چالش می‌کشند، همه از برکت نفس گرم امام راحل و خون‌های به زمین ریخته‌ای است که سند اثبات حضور مردم در صحنه دفاع از ارزش های اسلامی است.



جانشین فرمانده کل سپاه افزود: امروز زنان باید از حجاب خود پاسداری کنند و از آن به عنوان یک سنگر محفاظت کنند.