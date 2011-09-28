30 درصد نخبگان کشور در استان تهران متمرکز هستند

نصرالله ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکهزار نفر از نخبگان کشور موفق به دریافت تسهیلات مسکن شده اند، افزود: تسهیلات پرداختی به نخبگان استان تهران در قالب وام خرید مسکن، کمک هزینه حج عمره و کمک هزینه مربوط به هزینه های تحصیلی، آموزشی و حمایت از طرحهای آنان است.

وی گفت: ساز و کار اجرایی و قوانین موجود در قانون پنجم توسعه برای بکارگیری و جذب نخبگان موجود است و باید به درستی از این ظرفیتهای قانونی استفاده شود.

این مسئول توجه به استعدادهای برتر را اساس و پایه پیشرفت کشور دانست دانست و ادامه داد: اگر کشور به دنبال برتری علمی در منطقه و فتح قله های علمی در دنیاست، باید به نخبگان توجهی ویژه داشته باشد.

چهار پارک علم و فناوری در استان تهران فعالیت می کنند

وی بیان کرد: هم اکنون در استان تهران چهار پارک علم و فناوری و 18 مرکز رشد تحت پوشش دانشگاههای استان فعالیت دارند که مقرر شده تا ظرفیت این پارکها با ایجاد پنج پارک دیگر در شهرستانهای استان تهران افزایش یابد.

ابراهیمی افزود: هم افزایی، هماهنگی، تشکیل دفاتر علمی نخبگان در استانها و حمایت از شرکتهای تعاونی دانش بنیان از اهم وظایف دفاتر استانی نخبگان است.

وی گفت: تعامل با نخبگان و صاحبنظران کشور در تصمیم سازی مدیران اجرایی برای برنامه ریزی موجب تقویت و تسریع در پیشرفت همه جانبه اقدامات دستگاههای اجرایی خواهد بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران اضافه کرد: امسال بیش از 380 طرح به جشنواره علم تا عمل استان تهران عرضه شد که بیش از 60 طرح قابلیت تجاری سازی و کار آفرینی داشتند.

وی با اشاره به اهداف اولیه تأسیس بنیادهای نخبگان استانی یادآور شد: رویکرد دولتهای نهم و دهم به مقوله علم و فناوری با تأسی از منویات مقام معظم رهبری، کاملاً کلان و محوری است و از همین روست که بنیادهای استانی با هدف جذب و حمایتهای مادی و معنوی نخبگان تأسیس شده اند.