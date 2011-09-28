روسیه خواستار تضمینهای محکم در رابطه با سامانه موشکی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، سرگئی لاوروف که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت می کرد گفت: روسیه نیاز دارد تا "تضمین های قوی و قانونی" درباره سامانه دفاع موشکی آمریکا دریافت کند و مطمئن شود که این سامانه علیه روسیه و توازن هسته ای استراتژیک و منطقه ای را بر هم نخواهد زد.

آمریکا بر آن است تا یک سیستم دفاع مشوکی در رومانی و ترکیه مستقر کند.

آمریکا بهانه این اقدام را مقابله با تهدیدات موشکی ایران اعلام کرده، اما این اقدام واشنگتن مورد مخالفت روسیه قرار گرفته و این کشور آن را تهدیدی رای خود می داند.

لاوروف گفت: آمریکا اصرار دارد که سپر دفاعی علیه روسیه نیست اما به باور ما این توجیه راضی کننده نیست.

لاوروف افزود:این کافی نیست فقط سخنرانی کنیم و بگوییم که افزایش توانایی های دفاع موشکی در جهان اساس ثبات استراتژیک را بر هم نخواهد زد مسئله بسیار جدی تر از این حرفهاست و ما نیاز به تضمین های قانونی محکم داریم.