سه باند سرقت موتورسیکلت و دوچرخه در یاسوج متلاشی شد

سرهنگ عبدالعلی عبدی پور به خبرنگار مهر گفت: اعضای این باندها به67 فقره سرقت داخل خودرو، موتورسیکلت و دوچرخه به ارزش 400 میلیون ریال اعتراف کرده اند.

وی بیان کرد: باتوجه به سرقتهای متعدد وسایل داخل خودرو در شهر یاسوج، اکیپی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت تشکیل شد و این موضوع را با حساسیت ویژه ای پیگیری کردند.

رئیس پلیس آگاهی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: مأموران حین گشت زنی در سطح شهر یاسوج به شش نفر که مشغول استعمال مواد مخدر از نوع شیشه بودند، مظنون شدند و آنان را دستگیر کردند.

وی افزود: این افراد سارقان سابقه دار حرفه ای بودند و در بازجویی ها به سرقتهای انجام داده اعتراف کردند.

عبدی پور بیان داشت: تمامی صحنه های سرقت بازسازی و مال باختگان نیز شناسایی شده اند و بسیاری از اموال مسروقه کشف شده به صاحبان آنها برگردانده شد.