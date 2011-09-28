تغییر اساسنامه انجمنهای خیریه/ فعالیت 27 صندوق خیریه در دانشگاهها

غلامرضا خواجه‌سروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تدوین اساسنامه مشترک برای انجمن‌های خیریه دانشجویی از خواسته‌های فعالان این انجمن‌ها است و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز تدوین اساسنامه مشترک برای انجمن‌های خیریه دانشجویی را مورد حمایت قرار داده است.

جلیل دارا - مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم نیز درباره آخرین وضعیت انجمن های خیریه دانشجویی به مهر گفت: 27 صندوق خیریه دانشجویی در حال حاضر در دانشگاهها فعال هستند و تا پایان سال تحصیلی 91-90 در کلیه دانشگاهها صندوق خیریه دانشجویی ایجاد خواهد شد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم از انعقاد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم و کمیته امداد امام خمینی (ره) با محور صندوق های خیریه دانشجویی خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در آینده خیلی نزدیک بین وزارت علوم و کمیته امداد امضا می شود.