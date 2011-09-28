احداث واحدهای تجاری بدون تامین پارکینگ در مشهد مطلوب نیست

مهدی امامی میبدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهر مشهد بسیاری از معابر اصلی شهر واحدهای تجاری خطی احداث شده که تامین پارکینگ برای آن ها لحاظ نشده است.

وی اظهار داشت: عدم تامین پارکینگ در این واحدهای تجاری زمینه ساز پر شدن حاشیه معابر از خودروها، از بین رفتن خط حرکت و اختلال در خطوط حرکت می شود.

امامی با شاره به نواقصی که در خصوص ضوابط قدیمی‌ پارکینگ ها وجود دارد، بیان کرد:این ضوابط مربوط به طرح تفصیلی گذشته و براساس واقعیت های 30سال گذشته برنامه ریزی شده که در آن زمان خودرو در شهر بسیار کم و مراجعات مردم برای رفع نیازها در شهر با وسایل نقلیه شخصی بسیار اندک بوده است.

وی با بیان اینکه براساس ضابطه های قدیمی پارکینگ، در اماکن تجاری باید یک سوم پروژه احداث شده برای پارکینگ در نظر گرفته شود، تصریح کرد: این یک سوم ضابطه برای مجتمع های تجاری پاسخگوی نیاز حجم بالای خودرو و مراجعات افراد با خودروهای شخصی نیست.

امامی اظهار داشت: براساس این ضوابط مراکز درمانی و پزشکی می توانند در واحدهای مسکونی اسکان داشته باشند که این امر مشکل پارکینگ در این حوزه را پررنگ تر کرده است.

وی با شاره به این موضوع که وقت اصلاح ضوابط قدیمی رسیده است، تاکید کرد: با توجه به این موضوع که طرح جامع و تفصیلی مشهد در حال تصویب است باید اصلاح ضوابط قدیمی پارکینگ ها نیز مد نظر قرار گیرد.