به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایازی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، درباره کنگره شعر مقاومت بین‌الملل گفت: عرصه فرهنگ و هنر در حوزه‌های گوناگون توان ایفای نقش‌های مختلف را دارد و به مساله بیداری اسلامی در منطقه خاورمیانه به خصوص کشورهای اسلامی باید از زوایای فرهنگی و هنری نگاه کرد.

وی با اشاره به حوادث اخیر منطقه افزود: بیداری اسلامی در منطقه به واقع شاید تصور خیلی‌ها نبود که با این سرعت و در عرض یک سال، 4 دیکتاتور کنار روند. افرادی مانند بن علی در تونس، مبارک در مصر، قذافی در لیبی و یا یمن که ان‌شا الله این حرکت همچنان امتداد پیدا کند و منجر به سقوط دیکتاتورهای بعدی بشود.

سخنگوی شهرداری تهران گفت: با توجه به این که این کشورها عمدتا عرب‌زبان هستند، جا دارد تا از کشورهای عرب‌زبان هم در کنگره بین‌الملل شعر مقاومت دعوت داشته باشید تا نقش جدی‌ این اقدام بیشتر به دیگر مناطق راه یابد.

وی در ادامه گفت: یک شعر خوب باعث جاودانگی موضوع در حوزه‌ای خاص می‌شود و ما در عرصه مقاومت خودمان نیز این مساله را شاهد بودیم و همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، اشعاری که در زمان پیروزی انقلاب سروده شد، هنوز هم یک نوستالژی را برای مردم ایجاد کرده و حتی با گذشت 34 سال از آن دوران همان‌ اشعار از صدا و سیما پخش می‌شود، مجددا احساس همان دوران برای مردم تداعی می‌شود.

ایازی وادی فرهنگ و هنر را بستری برای توسعه فرهنگ جهاد و مقاومت عنوان و خاطر نشان کرد: در طول 8 سال دفاع مقدس، ما سروده‌هایی داشتیم و افرادی هم آن‌ها را اجرا می‌کردند که در تهییج جوانان برای حضور در جبهه خیلی موثر بود. در حال حاضر هم می‌بینیم هرگاه اتفاقی رخ می‌دهد، مردم به طور طبیعی یک شعری را می‌سرایند و به راستی که برگزاری کنگره‌هایی مانند شعر مقاومت در فرهنگ‌سازی حوزه جهاد و مقاومت تاثیرگذار است و همچنین برای بخشی از جامعه که با این حوزه ادبیات و شعر ارتباط مستقیم دارند، بسیار موثر است.