دیوار باروی دامغان دومین بنای خشتی ایران است

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان در گفتگو با مهر گفت: دیوار باروی دامغان یکی از بزرگترین بناهای خشتی ایران است که در استان سمنان واقع شده است.



حمید یزدانی با اشاره به اینکه تاریخ ساخت این بنای خشتی به اوایل دوران اسلامی یا پیش از آن می رسد، گفت: این بنا در دوره های مختلف تخریب و تجدید بنا شده است.

به گفته وی، بر اساس کتابهای تاریخی این دیوار در دوره غازان خان (قرن هفتم – هشتم هجری قمری) تخریب و پس از به سلطنت رسیدن وی دوباره تجدید بنا شده است.

یزدانی با بیان اینکه طی سالهای متمادی و بر اثر فرسایش طبیعی قسمتهایی از این بنای خشتی تخریب شده است، گفت: این دیوار در دوره نادرشاه افشار تجدید بنا شده و اکنون به "باره نادری" مشهور است.

وی هدف از ساخت این دیوار را حفاظت از ساکنین عنوان کرد و افزود: در گذشته با توجه به اینکه دامغان در مسیر جاده ابریشم قرار داشته، از نظر موقعیت جغرافیایی و استرات‍ژیک دارای اهمیت بوده و همواره مورد تهاجم قرار می گرفته، دیواری با برج و باروهای بسیار در اطراف شهر ایجاد کرده بودند.

وی گفت: بر همین اساس ارگ و شارستان و خانه ها در داخل دیوار و کشت و زرع در فضای خارجی دیوار انجام می شده است که اکنون نیز بیشتر فضای شهری در داخل همین دیوار و زمینهای زراعی در خارج از آن قرار دارد.

مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان سمنان با اشاره به اینکه این دیوار در گذشته 16 کیلومتر طول داشته است گفت: در حال حاضر و بر اثر فرسایش طبیعی هشت کیلومتر از این بنای تاریخی به یادگار مانده است.

دامغان از شهرهای قدیمی ایران است و نام آن در گذشته صددروازه بوده‌ است. دیوار باروی دامغان در سال 1375 و به شماره 1799 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.