سومین دیدار حنا ربانی و صالحی / رایزنی وزرای خارجه ایران و پاکستان درباره افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار علی اکبر صالحی و حنا ربانی، که روز سه شنبه در حاشیه برگزاری شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد، طرفین آخرین تحولات منطقه از جمله افغانستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند و پیرامون برگزاری اجلاس سه جانبه ایران، پاکستان و افغانستان تبادل نظر کردند.
صالحی در این دیدار با اشاره به اینکه با گذشت زمان، نزدیکتر شدن هرچه بیشتر ایران و پاکستان را ضروری میسازد و باید از فرصتها برای تحکیم علقههای دو کشور استفاده کرد، نتایج اجلاس اخیر کمیسیون مشترک و سفر نخست وزیر پاکستان به تهران را در جهت منافع دو کشور سازنده توصیف کرد.
وی ضرورت همکاری دو کشور اسلامی و همسایه را در فعالیتهای منطقهای و بین المللی خاطر نشان ساخت.
وزیر امور خارجه پاکستان نیز با اشاره به روابط دوستانه و حسن همجواری دو کشور، بر اهمیت اجرایی شدن توافقات دو کشور از جمله در زمینه خط لوله، انرژی و پالایشگاه تاکید کرد.
وی با اشاره به اهداف مشترک دو کشور، علاقمندی پاکستان به همکاری با ایران در عرصه های منطقهای و بین المللی را خاطر نشان کرد.
در سفر اخیر صالحی به اسلام آباد بمنظور شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی و سفر نخست وزیر پاکستان به تهران، دو کشور توافقات و گفتگوهایی را بمنظور توسعه همکاریها بعمل آوردهاند.
این سومین دیدار صالحی و ربانی در کمتر از سه هفته گذشته است.
لازم به ذکر است صالحی همچنین در موسسه مطالعات بین المللی نیویورک در جمع پژوهشگران و صاحب نظران، مواضع جمهوری اسلامی ایران را در خصوص تحولات منطقهای و بین المللی تشریح کرد.
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