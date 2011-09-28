به گزارش خبرگزاری مهر، این کارگردان که در برنامه تلویزیونی نشانی شبکه چهار سیما با موضوع دفاع مقدس سخن میگفت، با بیان این مطلب اظهار کرد: بسیاری از فیلمسازان دفاع مقدس ما با مظلومیت کار کردهاند و بعدا ًهمه مدیران به به و چه چه گفتهاند. در موقع سختی کسی اینها را حمایت نکرده است.
وی با بیان اینکه وقتی مدیران فرهنگی عوض میشوند هیچ تغییری ایجاد نمیشود، اظهار کرد: حتی بودجهها هم نمیتوانند کمکی به کار هنری کنند. بیشتر فیلمهای موفقی که در حوزه دفاع مقدس ساخته شدهاند با انگیزه شخصی بودهاند. یعنی فیلمساز خودش فیلمنامه را نوشته. دوندگی کرده و به زور امکانات توپ و تانک گرفته است. مدیران توانستهاند بعد از تولید حمایت کنند. اما به صورت بنیانی اثرگذار نبودهاند.
کارگردان فیلم "حمله به اچ 3" به بیان خاطراتش از ساخت این فیلم پرداخت و تاکید کرد: زمان ساخت این فیلم شهید ستاری گفتند به خود عملیات بپردازید. این مسائل را که فلان خلبان مجرد است و می خواهد زن بگیرد را نیاورید. ایشان دید هنری خوبی داشتند. دیده بودند که قبلا در فیلمهای دفاع مقدس داستان ازدواج و و ماجراهای حاشیهای تعریف میشود.
وی ادامه داد: در فیلمهای دفاع مقدس داستانهایی را تعریف کردهایم که داستانهای دور و برمان بوده است. هنرمند باید یک صحبت خدایی بکند که بر دل بنشیند و آدمها را حرکت دهد.
به گفته کارگردان فیلم "مریم مقدس" بهترین آثار هنری در زمینه دفاع مقدس اوج پروازشان خیلی بالا نبوده است. چون هدفگذاری ما در زمینه اخلاقیات بوده است. فیلم اخلاقی انسان را متاثر میکند اما اثر ایمانی زیادی روی مخاطب نمی گذارد. اگر فیلمها در سطح حماسه و اخلاق باقی بمانند کمکی به بالا رفتن ایمان و اعتقاد مردم نمیکنند. ما باید هدفهای بلندتری را مد نظر داشته باشیم.
بحرانی با بیان این مطلب که ما از اول کار سینمای دفاع مقدس باید خدا را در نظر بگیریم، توضیح داد: رزمندهها به خاطر خدا با خلوص جلو میرفتهاند، اما کدام فیلم ما خدا را به عنوان یکی از از عوامل موثر به صورت درست ذکر کرده است؟ امام فرمودند خرمشهر را خدا آزاد کرد. اما ما این دیدگاه را در فیلمهایمان نداشته ایم. چون سقف پروازمان همیشه پایین بوده است.
این کارگردان سینمای دینی در ادامه برنامه نشانی با انتقاد از مدیریت فرهنگ و هنر اظهار کرد: برکه آبی که به جایی راه ندارد میگندد. یک مدیر هر چقدر هم که متعهد باشد میتواند جانورهای این آب را بگیرد، اما راه درستش این است که جریان آب تازه و تمیزی به این برکه وصل شود. با مدیریت برکه نمیشود آب راکد را تمیز کرد. باید رودخانه پرقدرتی به این برکه وصل شود. در حالی که ما در حوزه مدیریتی این کار را نکردیم. اطراف برکه را بستیم و میپرسیم چرا مدیریت ما جواب نمیدهد. هر سال دفترچه میدهیم و ارزشها را در آن مینویسیم. اما این کار جواب نمیدهد.
وی با اشاره به جلسه مشترک آیت الله جوادی آملی با فیلمسازان اظهار کرد: این اقدام جای خوشحالی دارد. اگر 20 نفر از اندیشمندان حوزه وارد میدان شوند و با فیلمسازان حشر و نشر داشته باشند یک جریان فرهنگی ایجاد میشود.
بحرانی عمدهترین مشکل در بحث هنر ارزشی را خود هنرمندان عنوان کرد و توضیح داد: هنرمند باید فردی خدایی باشد که از خودش گذشته باشد. اگر از خودش بگذرد خداوند به او نعمتهایی را جاری کند. هنری که به خاطر نفسانیت، شهرت طلبی و جاه طلبی باشد هنر نیست. هنرمند باید مثل شهدا خودش را فدا کند. اما ما الان با این فضا خیلی فاصله داریم.
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