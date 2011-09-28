پنج هزار بازرسی ویژه بازگشایی مدارس در کردستان انجام شد

فریبرز دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در راستای اجرایی کردن طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در استان کردستان که از تاریخ 10 شهریور ماه سال جاری آغاز شده است تاکنون پنج هزار بازرسی از واحدها صنفی و غیرصنفی در بخش های مختلف تولیدی، توزیعی خدماتی و خدمات فنی در این استان صورت گرفته است.

وی ادامه داد: از مجموع بازرسی های صورت گرفته تاکنون 509 مورد تخلف کشف و در قالب 447 فقره پرونده به ارزش تقریبی 413 میلیون ریال در زمینه تخلفات احتکار، گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عرضه خارج از شبکه و سایر تخلفات جهت رسیدگی و صدور رای به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان یادآور شد: از آغاز اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس تعداد 59 مورد گشت مشترک با حضور اتحادیه ها، ادارات و سازمانهای دولتی اجرا شده است که بیشترین تخلفات کشف شده در این بخش نیز مربوط به احتکار، کم فروشی و گرانفروشی است.

دهقان بیان کرد: در این مدت 330 مورد گزارش مردمی توسط اداره مشارکتای مردمی دریافت شده است که از این میان 203 مورد تخلف کشف شده و برای رسدیگی بیشتر به تخلفات کشف شده پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در پایان از همه مردم استان کردستان درخواست کرد تا تخلفات اقتصادی را به صورت حضوری به سازمان صنعت، معدن و تجارت یا ادارات تابعه در سایر شهرستان ها و یا اینکه به صورت تلفنی با شماره تماس 124 در میان بگذارند تا در اسرع وقت به شکایات اعلام شده رسیدگی شود.