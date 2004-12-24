ميرداماد نسبت به سرنوشت جهان اسلام حساس بود

*خبرگزاري "مهر"- گروه دين و انديشه: ميرداماد بر خلاف برخي از فلاسفه چندان به گوشه عزلت پناه نبرده بود، بلكه داراي يك حضور سياسي نيز بوده نظر شما در اين خصوص چيست؟

- علي اوجبي : فكر مي كنم ميرداماد از تيزهوشي خاصي برخوردار بود و از فضاي سياسي حاكم بر آن زمان نيز درك صحيح و درستي داشت. او خوب مي دانست كه اولا براي طرح انديشه هاي فلسفي خود بايد تلاش كند تا در آن فضاي حكمت ستيزي و ضد فلسفي، بستر مناسبي را ايجاد كند و تا آنجا كه مي تواند خود را به قدرت حاكم نزديك كند تا از تير رس ديدگاه هاي مخالفان در امان بماند. از اين رو به دربار شاه عباس راه يافت و در كنار شيخ بهايي تا آن جا كه توان داشت به هدايت سياسي دستگاه حاكمه همت گماشت. از سوي ديگر، او مي دانست كه پس از سالها، ضعف و سستي در نظامهاي حكومتي حاكم بر ايران، براي نخستين بار يك حكومت ديني شيعي قدرتمند شكل مي گيرد. از اين رو مي بايست به هر نحو ممكن در استحكام و جهت دهي آن مي كوشيد. به همين دليل با مراجعه به منابع تاريخي مشاهده مي كنيم كه ميرداماد در تصميم گيري هاي حساس حكومتي نظير جنگها و پيمانهاي بين المللي دخالت داشته و شاه نيز از او استفاده مي كرده است. البته ميرداماد علاوه بر اين كه در جامعه خود حضور سياسي داشت، نسبت به سرنوشت جهان اسلام نيز حساس بود كه اين حساسيت را مي توان در آثار و نامه هايي كه به علماي مختلف جهان اسلام نوشته و از ظلم و ستم حاكمان وقت انتقاد كرده مشاهده كرد.

* گويا حضور ميرداماد در عرصه سياسي بيشتر كاركردي بوده و چندان به تدوين رسايل و كتب سياسي اهتمام نداشته؟

- در پاسخ به اين سوال بايد بگويم كه تا زماني كه تمامي آثار و نوشته هاي ميرداماد احياء نشود و در اختيار قرار نگيرد نمي توان به طور قطع دراين باره اظهار نظر كرد. اما گمان بنده اين است كه با توجه به هوش و درايت ميرداماد و شواهد و قراين ديگر از جمله حضور سياسي جدي وي و نيز ظهور حكومت نوبنياد اسلامي صفوي، بعيد به نظر مي رسد كه او از حيث تئوريك نيز در حوزه سياسي نقشي نداشته و ديدگاهي را عرضه نكرده باشد. اين احتمال هست كه در حواشي و شروحي كه بر برخي از منابع روايي و فقهي نگاشته و يا حتي در رساله عمليه خود اشاره هايي به مباحث گوناگون سياسي داشته باشد.

* هانري كربن در خصوص ميرداماد اين سوال جالب را مطرح مي كند كه "صورت مبهم انديشه هاي او مربوط به چيست؟" چون هميشه ما با اين نكته كه نگارش ميرداماد نگارشي دشوار و سخت بود، روبه رو هستيم. بنابراين اگر بخواهيم به اين سئوال كربن پاسخ دهيم اين پاسخ چه خواهد بود؟

- قطعا اگر ما به آثار ميرداماد نگاهي داشته باشيم، در كنار آثار پيچيده اي چون قبسات و جزوات با بعضي آثار روان و شيرين و جذاب نظير مثنوي مشرق الانوار نيز مواجه هستيم كه اين مورد نمايشگر اين موضوع است كه ميرداماد توان نوشتن متن هاي روان را هم داشته او به عمد مباحث را پيچيده و مجمل بيان مي كند. چون همانطور كه در مقدمه بعضي از آثار خود ذكر كرده است و من نيز در ابتداي بحث به آنها اشاره داشتم، سعي داشته كه اين مباحث در اختيار عموم قرار نگيرد. چون معتقد بوده كه اين گونه مباحث از عمق خاصي برخوردار است كه كمتر كسي مي تواند به آنها پي ببرد.

* چرا آثار ميرداماد چندان مورد توجه قرار نگرفته و اشاعه پيدا نكرده است. يعني به آن اندازه كه آثار ملاصدرا مورد توجه بوده آثار ميرداماد خيلي مورد توجه نبوده است. آيا فكر مي كنيد اين دشوار نويسي در اين مورد نيز نقش داشته است؟

- سوال بسيار خوبي است كه خود شما نيز جواب آن را بيان كرديد. بنابراين، من نيز بايد در پاسخ بگويم بله. در واقع عمده ترين دليل اين قضيه دشوار نويسي ايشان است. به نظر من اگر اين موضوع به ذهن ميرداماد خطور مي كرد كه شيوه دشوار نويسي كه به ناچار اختيار كرده، باعث مهجور شدن فلسفه او خواهد شد، بي گمان در كنار آثار دشواري كه نوشته آثار ديگري نيز مشاهده مي كرديم. چون اين دشوار نويسي باعث مي شود كه مفاهيم به سختي به نسل بعد منتقل شود. از همين روست كه مي بينيم سيد احمد علوي از طرف ميرداماد مامور شرح نويسي و بازنويسي آثار او براي نسلهاي بعد مي شود كه در اين راه نيز خوشبختانه موفق بوده است.

* فكر مي كنيد حكمت يماني تا چه اندازه جاي كار و پژوهش دارد و تا چه اندازه مي توانيم در پرتو حكمت صدرايي كه در چند سال اخير با گسترش زيادي روبه رو بوده به حكمت يماني بپردازيم؟

- معتقدم نظامهاي فلسفه اسلامي در طول هم هستند. بنابراين اگر حكمت صدرايي را اوج تلاشهاي فلاسفه مسلمان بدانيم كه هست، شايد چندان نيازي به اين نباشد كه بخواهيم پژوهش جدي بر آثار پيشينيان داشته باشيم. اما گاه در لابه لاي افكار اين فلاسفه به مسئله جالب و مهمي بر مي خوريم كه اين مسائل تامل خاصي را مي طلبد. مثل نظريه حدوث دهري و يا رفع تناقض از قضاياي متناقض كه از سوي ميرداماد ارائه شده است، خوشبختانه با چاپ آثار ميرداماد در چند سال اخير توجه اكثر دانشمندان خودي و غربي به اين حوزه جلب شده و زمينه خوبي براي يك بازنگري جدي در انديشه ها و آثار ميرداماد فراهم آمده است. چون برخي از انديشه هاي ميرداماد داراي اهميت خاصي هستند و از سوي ديگر روشي كه ميرداماد در نظام فلسفي خود داشته مي تواند از لحاظ روش شناسي براي فيسلسوفان مسلمان و نيز فيلسوفان علم مفيد باشد.

* ميرداماد داراي يكي نوع نگاه معنوي است كه از نگاه عرفاني متمايز است. اين نگاه معنوي ميرداماد از چه بن مايه هايي برخوردار است؟ آيا مي توان گفت كه اين نگاه عرفاني يا اخلاقي بوده؟ يا اين كه اساسا نگاه او نگاهي فلسفي است؟

- اگر با قدري تسامح تفكيكي را كه شما قائل شده ايد را بپذيريم، بايد بگوييم نگاه معنوي و جذابيت روحاني وي تلفيقي از هر سه رويكرد است. ميرداماد با روايت و آيات مانوس بوده و به شدت به انجام مستحبات و ترك مكروهات مقيد بود و همين باعث شده بود كه از حيث اخلاقي، جذابيت معنوي خاصي پيدا كند. در اين باره حكايتهاي بسياري نقل كرده اند. در مكاشفه اي كه در حالت خلسه براي او رخ داده نيز منقول است ، كه مكاشفه او حاكي از طهارت معنوي وي و عشق و علاقه اش بر ائمه اطهار است. شايد نگاه عرفاني او نيز بيشتر متاثر از حكمت اشراق سهروردي باشد كه نوعي حكمت ذوقي مبتني بر عنصر كشف و شهود است و جهان را به نور و ظلمت تقسيم مي كند و خداي تعالي را نورالانوار مي داند. از حيث فلسفي نيز جايگاهي كه واجب تعالي در هرم هستي دارد و رابطه اي كه براي او و ممكنات در نظام فلسفي مير ترسيم مي شود و نيز چگونگي علم الهي نوعي معنويت به مير مي بخشد و باعث مي شود كه او را حكيم الهي و فيلسوف متاله بناميم.