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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۶

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان منصوب شد

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان منصوب شد

سمنان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با حکم معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این حکم "رسول منصوری" به عنوان سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان منصوب شده است.

در ابتدای این حکم آمده است: نظر به تعهد، تجربه و شایستگی های علمی جنابعالی به موجب این حکم به سمت سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان و مسئول کمیته ادغام منصوب می شوید.
 
در ادامه تاکید شده است: با بهره گیری از تمام توان، منابع و امکانات هر دو سازمان سابق صنایع و معادن و بازرگانی، ضمن انجام وظایف و تکالیف ابلاغی سازمانهای مذکور و جلوگیری از هرگونه خلاء در خدمت رسانی به مردم و تسهیل ارتباطات هر دو حوزه نسبت به انجام فرآیندهای ادغام اعم از اقدامات مقدماتی تجمیع وظایف، امکانات و اقدامات تکمیلی و نهایی اقدام و نتایج آن را مستمرا به اینجانب و سایر مراجع ذیربط گزارش نمائید.

در ادامه حکم آمده است: انتظار دارد تمام تلاش خود و مجموعه را به ایجاد سازمانی چابک، انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول علمی در راستای تحقق اهداف ترسیم شده برای ادغام، بویژه برنامه های ارائه شده مقام وزارت مصروف و معطوف نمائید.

رسول منصوری تاکنون ریاست سازمان بازرگانی را بر عهده داشته است.
 
کد مطلب 1418750

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