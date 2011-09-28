700 حرم شهدای گمنام در کشور ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدباقر باقرزاده عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح یادمان شهدای گمنام در گرگان افزود: این یادمانها از فاو تا بالاترین نقطه شمال غرب و جنوب کشور احداث شد.

وی ترویج ایثارگریهای دوران دفاع مقدس را از جمله اهداف راه اندازی این یادمانها بیان کرد و یادآور شد : از مجموع این یادمانها، یک نمونه نیز در استان گلستان راه اندازی شده است.

سردار باقر زاده، راه اندازی پارک موزه دفاع مقدس را در 31 استان کشور الزامی دانست و گفت: همگان در اجرای این طرح سهیم هستند تا یک گذشته پرافتخار را ثبت و ضبط کنند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: پارک موزه بستر بسیار مناسبی برای بیان حقایق، حفظ اسناد و خاطرات ارزشهای دفاع مقدس است.

وی به مردم توصیه کرد تا هر کسی اثری در دست دارد مانند، دستنوشته، پلاک و هر مدرکی را که گویای آن دوران پرفتخار است به پارک موزه ها هدیه کنند.