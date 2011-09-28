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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۰

سردار باقرزاده:

700 حرم شهدای گمنام در کشور ایجاد شد

700 حرم شهدای گمنام در کشور ایجاد شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس کشور گفت: تاکنون 700 یادمان و حرم شهدای گمنام در کشور احداث شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدباقر باقرزاده عصر سه شنبه در حاشیه افتتاح یادمان شهدای گمنام در گرگان افزود: این یادمانها از فاو تا بالاترین نقطه شمال غرب و جنوب کشور احداث شد.

وی  ترویج ایثارگریهای دوران دفاع مقدس را از جمله اهداف راه اندازی این یادمانها بیان کرد و یادآور شد : از مجموع این یادمانها، یک نمونه نیز در استان گلستان راه اندازی شده است.

سردار باقر زاده، راه اندازی پارک موزه دفاع مقدس را در 31 استان کشور الزامی دانست و گفت: همگان در اجرای این طرح سهیم هستند تا یک گذشته پرافتخار را ثبت و ضبط کنند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گفت: پارک موزه بستر بسیار مناسبی برای بیان حقایق، حفظ اسناد و خاطرات ارزشهای دفاع مقدس است.

وی به مردم توصیه کرد تا هر کسی اثری در دست دارد مانند، دستنوشته، پلاک و هر مدرکی را  که گویای آن دوران پرفتخار است  به پارک موزه ها هدیه کنند.

کد مطلب 1418751

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