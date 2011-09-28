حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بحث منشور اخلاقی یکی از مباحث اساسی هر سازمان و نهادی است حتی نهاد کوچک و مهمی چون خانواده هم می تواند چنین منشوری را براساس ارزشهای اخلاقی، دینی و انقلابی برای تنظیم روابط انسانی بین اعضای خانواده و خارج از خانواده داشته باشد.

وی افزود: منشور اخلاقی که برای سازمان تبلیغات اسلامی فراهم شده و حدود دو سال تکمیل آن به طول انجامیده، رفتار سازمانی را در جایگاه ها و رده های مختلف سازمان نسبت به ذینفعان در رده های مختلف بیان می کند. برای مثال، رفتار معاون با مدیرکلها، رفتار کارمندان با معاون و مدیر کل و رفتار معاون و مدیرکل با کارمندان و در نهایت رفتار آنها با ارباب رجوع و مخاطب در سطوح مختلف و همچنین ریاست با اعضا و اعضا با ریاست را تبیین کرده است.

وی با تأکید بر این که ارائه منشور اخلاق حرفه ای سازمان تبلیغات اسلامی به این معنا نیست که پیش از این چنین سطحی از اخلاق در سازمان موجود نبوده است، گفت:‌ هدف منشور این است که اخلاق از جایگاه و پشتوانه حقوقی، قانونی و علمی برخوردار باشد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: چشم انداز آینده سازمان با مدیریت طرح و برنامه ، نظرات ریاست سازمان و مدیرکل های استانی ، مجموعه ای مدیران و معاونتها برای عملکرد سازمان ترسیم شده است.

موسوی هوایی با اشاره به اینکه این منشور با نگاه به اخلاق و رفتار اخلاقی افرادی که در مجموعه سازمان تبلیغات اسلامی فعال هستند تدوین شده تا الگویی برای نهادهای دیگر در کشور باشد گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته تا کنون منشور منسجمی به این صورت تدوین نشده است، شاید اگر در دستگاه ها و سازمانهایی هم چنین منشوری وجود داشته باشد اطلاع رسانی درستی درباره آن صورت نگرفته است.

وی تأکید کرد: این منشور اخلاقی باید عملی شود تا در سالهای آینده پس از بستر سازی ها شاهد آن باشیم که بیش از گذشته به این منشور عمل می شود.



معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: به طور قطع اجرایی شدن این منشور می تواند دستاوردهای مختلفی را برای سازمان داشته باشد. رعایت مسائل اخلاقی در ارتباطات انسانی و الهی دستاوردهای دنیوی و اخروی مختلفی دارد. از نظر دنیوی مسئله نظم، پاسخگویی به مراجعین مورد تأکید قرار می گیرد که در نهایت به کارکرد بهتر و کاملتری در افراد منتهی می شود.

وی اضافه کرد: این منشور در سطوح کارکردی و بالارفتن بهره وری می تواند هم برای سازمان و هم برای مخاطبین موثر واقع شود و در نتیجه سطحی از آرامش را خواهد داد. در بخش معنوی و اخروی، ایجاد انگیزه های معنوی و نگاه به آخرت و محوریت عاقبت اندیشی در افراد ایجاد می شود.