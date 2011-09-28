ابطحی با مهر مطرح کرد: احتمال ارائه لیست انتخاباتی جبهه پایداری/ اشتراک 70درصدی لیست پایداری و جبهه متحد

محمد جواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در صورت عدم توافق جبهه پایداری با کمیته وحدت 7+8 این جبهه چه رویه‌ای را در انتخابات آینده در پیش خواهد گرفت، گفت: جبهه پایداری احتمالاً لیست مستقلی را ارایه خواهد داد که حداکثر 70 درصد با لیست 7+8 مشترک باشد.

نماینده مردم خمینی(ره) شهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه جبهه پایداری تمام تلاش خود را می‌کند تا به لیست واحدی با کمیته 7+8 برسد، گفت: تمام تلاش ما این است که اصولگرایان برای حضور در انتخابات آینده با وحدت کامل وارد شوند.



عضو فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی پیرامون ترکیب کاندیداهای لیست جبهه پایداری تصریح کرد:‌ همه این لیست از اعضای جبهه پایداری که در مجلس حضور دارند نخواهند بود زیرا برخی از اعضای جبهه پایداری مانند آقای هدایت خواه قصد ندارند در انتخابات آینده شرکت کنند.



