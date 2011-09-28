در گفتگو با مهر عنوان شد:‌ انتقاد از نبود فضای کودکان در مساجد/ حکایت حدیثی که اشتباه تفسیر شد!

حجت الاسلام تقی قرائتی مدیر مؤسسه مسجد در مورد امکان حضور کودکان در مساجد به خبرنگار مهر گفت: پیامبر اسلام(ص) در مسجد النبی محلی برای حضور بچه ها به نام روضة الطفلان یعنی باغ بچه ها قرار دادند. بهتر است امروز نیز ما به تبعیت از سیره پیامبر در مساجد خود مهدکودکی طراحی کنیم که کودکان با حضور مربی بتوانند کارهای مورد علاقه خود را در مسجد انجام دهند.

وی افزود: از صدر اسلام چنین جایگاهی برای کودکان در مساجد در نظر گرفته می شد و نوه های پیامبر در هنگام نماز بر دوش ایشان سوار می شدند و حضرت به این دلیل سجده را طولانی می کرد، یا یکبار دیدند پیامبر نماز را تند خواند از ایشان سؤال کردند حضرت فرمود که صدای گریه بچه آمد تند خواندم تا مادرش نگران نشود.

حجت الاسلام قرائتی با انتقاد شدید از عدم ایجاد فضایی برای حضور کودکان در هنگام عبادت والدین در مساجد تأکید کرد: متأسفانه اکثر هیئت امنای مساجد با ایجاد چنین فضایی برای کودکان مخالف هستند و گاهی می بینیم که آنها بیشتر دغدغه اشتغالزایی و سرگرمی خود را در مساجد دارند و به فکر بازی بچه ها نیستند و این مسئله باعث شده که روز به روز حضور کودکان در مساجد کمرنگ تر شود.



وی در مورد راهکار جذاب کردن مساجد برای حضور کودکان گفت: باید ابتدا مساجد را از افکار و سلایق خاص که موجب کاهش استقبال مردم می شود خالی کرد چون مسجد خانه همه است؛ مسجد خانه معتاد، فیلسوف، پیر، جوان، زن، مرد، بی سواد، با سواد و ... است. در اسلام مسجدی که افراد و قشر خاصی به آن وارد شوند، تعریف نشده است لذا حدیث داریم که وقتی جمعیت از 10 نفر رد شد اگر درختان قلم و دریاها مرکب شوند نمی توانند ثواب آن را بنویسند و در این حدیث گفته نشده که این افراد از چه قشری، از چه صنفی و از چه جنسی و در چه سنی باشند.



وی با انتقاد از تفسیر نادرست از حدیثی که تأکید دارد دیوانگان و کودکان را در مساجد راه ندهید تصریح کرد: معنای حدیث این نیست؛ در زبان عربی گاهی کلمات دو سه معنی دارد و باید با کلمات بعدی و مضمون جمله معنا شود. معنی این حدیث این نیست که کودکان و دیوانگان را از مسجد بیرون کنید بلکه در اینجا دیوانه ای منظور است که مسجد را به هم بریزد و مردم نتوانند عبادات خود را در آرامش انجام دهند تازه او را هم حق نداریم به زور و کتک از مسجد خارج کنیم بلکه باید او را به ترفندی منصرف کنیم.



حجت الاسلام قراتنی تصریح کرد: در مساجد ما برخی دیوانگان می آیند و نماز هم می خوانند و کسی هم نمی تواند متعرض آنها شود اما یک وقت دیوانه ای است که مسجد را به هم می ریزد که باید او را با تمهیداتی از حضور در مسجد منصرف کنیم حتی ما حیوان را هم حق نداریم بزنیم و از مسجد بیرون کنیم بلکه او را باید به روشی آرام به بیرون هدایت کرد.