به گزارش خبرگزاری مهر، غضنفر میرزابیگی اظهار داشت: از آنجایی که معمولاً در روزهای نزدیک به اعزام پرستاران به حج تعدادی از آنان به دلایل مختلف اعم از مخالفت محل کار، مشکلات خانوادگی یا گرفتاری های آنی از اعزام انصراف می دهند طبق هماهنگی انجام شده با مرکز پزشکی حج و زیارت قرار شد پرستاران اعزامی به حج را در دوره های 2 ساله گزینش کنیم.

وی افزود: انصراف پرستاران در روزهای آخر اعزام، کار ما را بسیار مشکل می کند زیرا در آن زمان ما نیروی پرستاری ذخیره دارای توانمندی بالایی که مراحل گزینش را طی کرده باشند را در اختیار نداریم تا بلافاصله جایگزین کنیم.

رئیس کمیته پرستاری هیئت پزشکی حج و زیارت تاکید کرد: با توجه به حجم بالای کار بناست گزینش نیرو برای حج تمتع به صورت دوسالانه انجام شود تا برای هر دو سال نیروی پرستاری آماده اعزام در اختیار داشته باشیم و برای هر سال نیز 5/1 برابر ظرفیت مورد نیاز پذیرش کنیم تا برای جایگزینی با مشکلی مواجه نشویم.

وی خاطرنشان کرد: ما در مجموع به 250 تا 300 پرستار برای خدمت رسانی مناسب به زائران حج تمتع، عمره، عتبات عالیات و سوریه به صورت سالانه نیاز داریم که رقم پایینی نیست و به نظر می رسد فرصت خوبی برای پرستاران مشتاق زیارت فراهم شده که مجبور نیستند در نوبت های طولانی حج تمتع و عمره منتظر بمانند.

میرزابیگی تاکید کرد: البته شاخصهای برجسته خدمت رسانی "بصیرت، معنویت، اخلاق و علم" و تکریم ارباب رجوع در حداکثر وضعیت ممکن به خاطر ماهیت بیماران در حج است که باید مدنظر پرستاران اعزامی ما قرار گیرد که ما نیز در کمیته پرستاری این شاخص ها را در گزینش آنان لحاظ کردیم.

وی یادآور شد: پرستاران باید توجه داشته باشند که زائران به دلیل دوری از وطن نیازمند حمایت های روحی -روانی زیادی هستند بنابراین باید برخورد آنان با بیماران و زوار مراجعه کننده به بیمارستان ها در نهایت اخلاق مداری و اخلاق محوری باشد.

رئیس کمیته پرستاری هیئت پزشکی حج و زیارت با اشاره به اعزام تیم 80 نفره پرستاران به حج تمتع، افزود: گردهمایی زوار بیت الله الحرام در این سفر معنوی فرصتی را فراهم می کند که پرستاری ایران بهترین خدمات خود را به عصاره و چکیده ای از ملت ایران ارائه کند.

وی با اشاره به فعالیت های کمیته پرستاری هیئت پزشکی حج و زیارت در بعد علمی، اظهار کرد: طی این فرصت اندک تولید سه جلد کتاب را در دستور کار قرار دادیم که اکنون دو کتاب پرستاری و حج و توصیه های پرستاری به حجاج منتشر شده و در اختیاز زائران قرار می گیرد.

میرزابیگی ادامه داد: البته کتاب مرجع گزینش پرستاران برای مشارکت در حج و زیارت نیز در دست تولید داریم که به زودی آن را به عنوان کتاب مرجع در مقوله حج و زیارت برای مطالعه در دسترس پرستاران قرار می دهیم.

رئیس کمیته پرستاری هیئت پزشکی حج و زیارت بازنگری و تولید شرح وظایف پرستاران در حج، عتبات و سوریه را از جمله اقداماتی عنوان کرد که اکنون در کمیته پرستاری هیئت پزشکی حج و زیارت در حال انجام است.

میرزابیگی با اعلام اینکه اختیار گزینش پرستاران برای حج تمتع، عمره، عتبات عالیات و سوریه به کمیته پرستاری حج و زیارت واگذار شده است، افزود: از تمام پرستاران علاقه مند به خدمت رسانی به زائران حج تمتع، عمره، عتبات عالیات و سوریه دعوت می کنم برای ثبت نام به سایت مرکز پزشکی حج و زیارت به آدرس www.hmc.ir مراجعه و آمادگی خود را برای فعالیت در این اماکن مقدسه اعلام کنند.

وی ادامه داد: البته به زودی امکانات لازم در سایت سازمان نظام پرستاری نیز برای ثبت نام پرستاران متقاضی اعزام به حج، عتبات عالیات و سوریه فراهم می شود.

میرزابیگی، واگذاری مسئولیت کمیته پرستاری مرکز پزشکی حج و زیارت به مسئولان سازمان نظام پرستاری را موفقیتی برای این سازمان دانست و اظهار امیدواری کرد، پرستاران در این عرصه با محوریت قراردادن بصیرت حرفه ای، اخلاق و معنویت، ارتباط با بیمار و علم و انگیزه بالا بتوانند خدمات کیفی خود را به حاجیان ایرانی ارائه دهند.