تامین نیمی از گازرسانی مسکن مهر تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیرخانی فراهانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش مهر درباره تامین گازرسانی پروژه های مسکن مهر، گفت: با همکاری وزیر راه و شهرسازی و بانک مرکزی مقرر شد که از خط اعتباری این وام استفاده شود و براین اساس گازرسانی به یک میلیون و 100 هزار واحد مسکونی پیش بینی شده است.

وی افزود: برای این تعداد واحد مسکونی 600 میلیارد تومان هزینه پیش بینی شده است اما از آنجایی که در وزارت نفت بودجه ای را برای تامین مسکن مهر نداریم بنابراین باید از منابع دیگری این هزینه ها تامین شود.

مدیر پروژه مسکن وزارت نفت با اشاره به چگونگی تامین منابع این پروژه اظهار داشت: بخشی از منابع از طریق پروژه های وزارت نفت تامین شد و برای دریافت بخش دیگر هزینه ها با بانک ها در 5 استان رایزنی انجام شده تا با دریافت اعتبار، گازرسانی به شهر، روستا و مسکن مهر در این استان ها انجام گیرد.

امیرخانی فراهانی افزود: بنابراین با تامین اعتبار تا پایان امسال برای یک میلیون و 100 هزار واحد مسکن مهر گازرسانی را تامین می شود البته به این معنا نیست که ظرفیت گازرسانی وزارت نفت به همین میزان است بلکه می توان بیشتر از این هم گازرسانی را تامین کرد.

وی تصریح کرد: 3 موضوع مهم برای اجرای طرح گازرسانی وجود دارد که مرحله اول ایجاد امکانات فنی برای لوله گذاری زمین است زیرا در پرند توپوگرافی زمین اجازه کار را نمی دهد و باید به اصطلاح کف و بر زمین آماده باشد.

مشاور وزیر نفت افزود: موضوع دیگر اینست که باید معابر برای گازرسانی باز باشد زیرا اگر مصالح ساختمانی و خاک در معابر وجود داشته باشد امکان لوله گذاری نیست.

امیرخانی فراهانی با اشاره به مشکل سوم برای گازرسانی به مسکن مهر، اظهار داشت: اطلاعات، نقشه و محاسبات باید به مسئولان گازرسانی داده شود و تعداد واحد ها و ظرفیت واحدها را برای گازرسانی مشخص کنند.