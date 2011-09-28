به گزارش خبرنگار مهر، در این پیام آمده است: جشن عاطفهها روز تقسیم شادیها و شکفتن غنچه انسانیت در کویر نیازمندیها و روز شتافتن به سوی کارهای خیر است.
در ادامه عنوان شده است: خداوند بهشت را ارزانی کسانی میکند که گلهای معنویت و از خود گذشتگی را شکوفا سازند.
در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس و در راستای رسیدگی به دانش آموزان نیازمند و بی بضاعت و ترویج و اشاعه فرهنگ انفاق و احسان در بین نونهالان، کودکان، نوجوانان و جوانان جامعه اسلامی جشن عاطفه ها در همدان برگزار می شود.
در این پیام با اشاره به اینکه این جشن با همت کمیته امداد امام خمینی(ره) و همکاری صدا و سیما، آموزش و پرورش و نیروی مقاومت بسیج برگزار خواهد شد، آمده است: این جشن با شعار "کرامت علوی، جهاد اقتصادی و مهرورزی" روزهای چهارشنبه شش مهرماه در مدارس، پنج شنبه هفتم مهر ماه در میادین اصلی شهرها و بخشها و جمعه هشتم مهر ماه در مصلاهای برگزاری نماز جمعه در سراسر استان همدان برگزار میشود.
همچنین در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ملت شریف و نوعدوست استان دارالمجاهدین همدان که همواره در طول دوران حیات نظام مقدس جمهوری اسلامی حماسه ساز بوده اند دیگر بار نیز با حضور گسترده خود در پایگاههای جمعآوری کمکهای مردمی در جشن عاطفهها به یاری دانش آموزان بی بضاعت شتافته و کودکان معصوم و نیازمند را همچون فرزندان خویش عطوفتی دو چندان خواهند بخشید.
نظر شما