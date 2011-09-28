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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۲۵

با رای نمایندگان؛

تصدی بیش از یک شغل برای نمایندگان مجلس ممنوع شد

تصدی بیش از یک شغل برای نمایندگان مجلس ممنوع شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان مقرر کردند تصدی بیش از یک شغل برای نمایندگان مجلس ممنوع است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امروز چهارشنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی جزئیات طرح نظارت بر نمایندگان با تصویب ماده 9 این طرح مقرر کردند نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 باشند.

این بند با 114 رای موافق، 19 رای مخالف ، 17 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حضار در مجلس به تصویب رسید.

پیش از تصویب این بند محسن نریمان نماینده مردم بابل با پیشنهاد حذف ماده 9 بیان کرد: قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مشمول نمایندگان نیز هست لذا لزومی برای وجود ماده 9 در طرح نظارت وجود ندارد.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک نظارت با اشاره به اینکه ماده قانونی تصدی بیش از یک شغل بسیار مفصل بود و در ماده 9 طرح نظارت به صورت مختصر گفته شد، تصریح کرد: در قانون آمده برای کارمندان دولت و وزرا از تصدی بیش از یک شغل ممنوع است. در صورتی که نمایندگان به دسته تقسیم می‌شوند: یا کارمند دولت بودند یا بازنشسته هستند و برخی نیز شغل آزاد داشتند.

وی افزود: ممکن است این شبهه به وجود آید که تنها نمایندگانی که کارمند دولت هستند مشمول این قانون می‌شوند لذا کمیسیون مشترک نظارت برای رفع این شبهه با تصویب ماده 9 تمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل کرد.

پیشنهاد حذفاین ماده با 61 رای موافق، 62 رای مخالف و 28 رای ممتنع از مجموع 197 نماینده حاضر رد شد.

کد مطلب 1418762

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