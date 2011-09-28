نتایج قابل قبول غنی سازی اوقات فراغت تابستان 90 سازمان تبلیغات استان تهران

هادی رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان سال جاری، با برنامه های متنوع در قالب اردوی آموزشی و تفریحی برای مخاطبان به اجرا در آمد.

وی با بیان اینکه برپایی اردوها نتایج بسیار خوبی دربرداشته است، گفت: شناسایی بیش از دو هزار تن از افراد مستعد و فعال برای بهره گیری به عنوان یک رابط فرهنگی در مدارس، مساجد، کانونهای فرهنگی و تبلیغی به منظور تشکیل شبکه باشگاه جوانان از دستاوردهای این اردو بود.

این مسئول اضافه کرد: ارتقای معرفت دینی بیش از چهار هزار نفر با استفاده از آموزه های دینی، احادیث و روایات، پاسخ گویی به بیش از هزار سئوال طرح شده از سوی جوانان و نوجوانان در موضوعات مختلف فرهنگی، اجتماعی و دینی و سازماندهی حلقه های معرفتی به عنوان یک روش آموزشی و تربیتی مناسب از جمله نتایج به دست آمده است.

وی در ادامه به چاپ نشریه "رهاورد تابستان 90" با استفاده از مباحث و مطالب مطرح شده در گفتمانهای دینی، حلقه های معرفتی، خاطرات مخاطبان و جنگهای فرهنگی اشاره کرد و یادآور شد: غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان با استفاده از طرحهای متنوع و جذاب استادان و مجریان توانمند در فضایی آزاد و صمیمی از نتایج مهم این اردوها بود.

60 گفتمان دینی با موضوعات مختلف در طرح اوقات و فراغت برگزار شد

رئیس اداره آموزش و پژوهش اداره کل سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران با بیان اینکه مخاطبان طرح اوقات فراغت را دانش آموزان برادر و خواهر در مقاطع سنی 14 تا 18 سال تشکیل داده بودند، افزود: برپایی نماز جماعت، اجرای 60 گفتمان دینی با محور حجاب و عفاف، ولایتمداری، نماز و جوانان و فرق و مذاهب، برپایی 36 حلقه معرفتی و تربیتی با موضوعات شیوه های دوست یابی، محرم و نامحرم، جوان و آموزه های دینی، مهارتهای زندگی، اجرای 10 جنگ فرهنگی و هنرهای نمایشی در حوزه دین با حضور گروه فرهنگی هنری معراج، نمونه ای از این برنامه هاست.

وی عنوان کرد: اجرای 12 مسابقه فرهنگی، کتابخوانی و ورزشی، اجرای شش برنامه مناسبتی مانند میلاد حضرت ولیعصر(عج) و یادواره شهدا، برپایی دو نمایشگاه عکس دفاع مقدس، مشاوره های دینی با بهره گیری از آموزه های استادان مجرب حوزه و دانشگاه، برنامه های تفریحی شامل بازدید از باغ پرندگان، سالن تیراندازی، فوتسال، زمین ورزشی و قایقرانی، اجرای مراسم اختتامیه و اهدای جوایز به 10 تن از منتخبان از دیگر برنامه های اجرا شده در اردوهای تابستانی بوده است.

رضایی از حضور استادانی همچون توانایی، حسینی الست، اکبری، آقا بابا و رزاقی، پورنهاوندی، حسینی، سوادی، قدسی، غیاثی و آقاجانی که در طول زمان برپایی اردو، در اردوگاه اقامت داشته و به سئوالات دانش آموزان پاسخ دادند، قدردانی کرد.