راهداران ایثارگر گلستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه و ترابری گلستان شامگاه سه شنبه در مراسم تجلیل از راهداران ایثارگر گفت: سلحشوران راه و ترابری در کنار بسیج، سپاه و ارتش نقش بسزایی در دوران دفاع مقدس ایفا کردند.

محمد تقی جوان شورابی افزود: دفاع مقدس به عنوان یک فرهنگ برتر باید در بین جوانان و نوجوانان اشاعه داده شود.

وی گفت: این وزارتخانه در دوران دفاع مقدس با تاسیس سه اداره کل مهندسی رزمی راه قدس در مهاباد، نجف اشراف در گیلان غرب و کربلا در اهواز به یاری رزمندگان شتافت.

در این مراسم از 135 راهدار ایثارگر و جانباز هشت سال دفاع مقدس تجلیل شد.