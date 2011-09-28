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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

کارنامه‌ سید مهدی شجاعی بررسی می‎شود

کارنامه‌ سید مهدی شجاعی بررسی می‎شود

مجید مجیدی، صابر امامی و رضا امیرخانی آثار سیدمهدی شجاعی نویسنده ادبیات دینی را در مرکز فرهنگی شهر کتاب بررسی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه 12 مهر ساعت 30/16 به بررسی "کارنامه سیدمهدی شجاعی" اختصاص دارد.
 
سیدمهدی شجاعی یکی از نویسندگان تاثیر‌گذار در حوزه ادبیات دینی در سه‌دهه‌ اخیر کشور است که آثار متعددی در زمینه ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوجوان از او منتشر شده است. آثاری چون کشتی پهلو گرفته، شکوای سبز، آفتاب در حجاب، سانتاماریا، پارک دانشجو، طوفان دیگری در راه است، غیرقابل چاپ و سقای آب و ادب.
 
همچنین فیلم‌نامه‌ها بدوک، دیروز بارانی و پدر نیز کارهای سینمایی مشترک او با مجید مجیدی است.
 
مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است.
کد مطلب 1418769

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