به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه 12 مهر ساعت 30/16 به بررسی "کارنامه سیدمهدی شجاعی" اختصاص دارد.

سیدمهدی شجاعی یکی از نویسندگان تاثیر‌گذار در حوزه ادبیات دینی در سه‌دهه‌ اخیر کشور است که آثار متعددی در زمینه ادبیات داستانی و ادبیات کودک و نوجوان از او منتشر شده است. آثاری چون کشتی پهلو گرفته، شکوای سبز، آفتاب در حجاب، سانتاماریا، پارک دانشجو، طوفان دیگری در راه است، غیرقابل چاپ و سقای آب و ادب.

همچنین فیلم‌نامه‌ها بدوک، دیروز بارانی و پدر نیز کارهای سینمایی مشترک او با مجید مجیدی است.

مرکز فرهنگی شهر کتاب در خیابان شهیدبهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم واقع است.