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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

داروی ایرانی ام اس در بین 5 برند برتر دنیا

داروی ایرانی ام اس در بین 5 برند برتر دنیا

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن از دریافت تقاضای 20 کشور برای صادرات داروی ایرانی ام اس (سینووکس) خبر داد و گفت: این دارو در بین 5 برند دارویی برتر دنیا قرار دارد و در کتاب مرجع ذکر شده است.

دکتر هاله حامدی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شرکت دارویی سیناژن حدود 15 سال است که در زمینه بیوتکنولوژی پزشکی در کشور فعال است و 5 سال است که داروی ام اس را وارد بازار دارویی کشور کرده است.

وی با تاکید بر اینکه ماده اولیه داروی ام اس در کشور به دست می آید، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر قادر هستیم علاوه بر تامین نیاز داخل به داروی ام اس، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز پوشش دهیم.

حامدی فر با اعلام اینکه هم اکنون از 20 کشور دنیا درخواست تقاضای داروی سینووکس را برای صادرات دریافت کرده ایم، افزود: در حال حاضر این دارو به 4 کشور آسیایی صادر می شود و ماه آینده نیز در مناقصه دارویی کشور روسیه شرکت می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه یکی از اهداف شرکت سیناژن ارتقای زیرساختهای محصولات هایتک در کشور است، ادامه داد: 85 درصد بازار دارویی ام اس در اختیار ما است و 15 درصد در اختیار داروی آمریکایی قرار دارد که برند اصلی آوانکس را در دنیا دارد.

مدیرعامل شرکت دارویی سیناژن که به عنوان جهادگر نمونه اقتصادی در همایش نوآوری و عدالت اقتصادی برگزیده شده و لوح تقدیر از وزیر دادگستری دریافت کرده است، اظهارداشت: داروی ایرانی سینووکس در بین 5 برند دارویی دنیا قرار دارد و درک تاب مرجع نیز ذکر شده است.

حامدی فر گفت: هم اکنون بیش از 12 هزار بیمار ام اس در کشور از داروی سینووکس استفاده می کنند و متخصصین مغز و اعصاب نیز به این دارو اعتماد دارند.

دکتر هاله حامدی فر مدیرعامل شرکت سیناژن در زمره برگزیدگان و جهادگران نمونه اقتصادی کشور در عرصه تولید، صنعت و بازرگانی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

کد مطلب 1418770

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