سه میلیون و 850 هزار خانوار تهرانی سرشماری نفوس و مسکن می شوند

نعمت الله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمام امکانات و تجهیزات برای انجام سرشماری نفوس و مسکن در شهر تهران و شهرستانهای استان تهران مهیا شده است و آموزش تخصصی ویژه کادر اجرایی طرح سرشماری در دست اقدام است و با برنامه ریزی تعیین شده پیش خواهد رفت.

وی گفت: همچنین 15 هزار مأمور آمارگیر، سرشماری عمومی نفوس و مسکن را در این استان انجام خواهند داد.

این مسئول ادامه داد: زنگ سرشماری عمومی نفوس و مسکن دوم آبان ماه سال جاری در تمامی مدارس استان تهران نواخته می شود.

وی تصریح کرد: فرهنگسازی و اعتمادسازی در بین مردم، تشویق مردم برای پاسخگویی درست به مأموران سرشماری، اطلاع رسانی لحظه به لحظه از نحوه سرشماری، برگزاری مسابقات مرتبط با سرشماری در مدارس و تبلیغات محیطی، از مهمترین وظیفه مسئولان در شهرستانهای استان تهران است.