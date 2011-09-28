به گزارش خبرگزاری مهر، هادی فیض منش گفت: جشن بزرگ دختران ولایت مدار همانند سالهای گذشته همزمان با ولادت حضرت معصومه(س) برگزار می‌شود.

وی افزود: این جشن بزرگ با حضور 500 نفر از دختران اعضای کانونهای فرهنگی وهنری مساجد همدان، دانش آموزان و دانشجویان، نخبگان علمی استان و با حضور مسئولان در مجتمع فرهنگی وهنری ابن سینا همدان برگزار می‌شود.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان همدان عنوان کرد: میهمانان ویژه این جشن بزرگ خانم فاطمه یعقوب از کشور نیجریه، و فاطمه جلوه از کشور گینه هستند.

فیض منش اجرای مولودی، سخنرانی، تجلیل از 40 نفر از دختران نخبه علمی، فرهنگی، هنری و ورزشی را از دیگر برنامه‌های این جشن عنوان کرد.

وی با بیان اینکه بانوان ایران با رعایت ارزش‌های ناب اسلامی و اخلاقی در عرصه‌های مختلف جامعه حضوری فعال و مفید برای کشور خود دارند، گفت: حضور بانوان با پوشش اسلامی مناسب در جامعه موجب آرامش و امنیت خاطر بیشتری در پشت سر گذاشتن مراحل موفقیت و پیشرفت می‌شود.

وی اهداف برگزاری این همایش را معرفی و تبیین اندیشه‌های حضرت معصومه(س) به نسل جوان، الگوسازی شخصیت‌های مذهبی برای دختران و تجلیل از مقام ائمه اطهار (ع) عنوان کرد.

فیض منش یادآور شد: همایش دختران ولایتمدار با همکاری دبیرخانه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان همدان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.