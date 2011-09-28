کارگاه "نوآوری علمی" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود حکمت نیا، شامگاه سه شنبه معاون علمی - پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست کارگاه نوآوری علمی در این پژوهشگاه تصریح کرد: امروز صد پژوهشکده و حوزه علمی داریم اگر بتوانیم مباحث علمی تولیدی توسط اندیشمندان را تجمیع کنیم از بسیاری از موازی کاریها جلوگیری میشود و نیازی نیست که مباحث گفته شده از نو تکرار شود.
وی اظهارداشت: در کشورهای دیگر بحث علمی صورت میگیرد و محقق یافتههای علمی خود را مطرح میکند و دانشگاههایی مانند اکسفورد در این باره روشهایی طراحی کرده است اما ما هنوز کار چندانی نکردهایم.
حکمت نیا ادامه داد: برای استفاده از اینترنت در حقوق دهها جلسه و نشست در آمریکا برگزار شده است.
وی افزود: یکی از مباحث مطرح در علوم انسانی زبانشناسی است که در برخی کشورها مانند لبنان بسیار مطرح است.
معاون علمی - پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره مبحث نوآوریهای علمی توسط حجت الاسلام علیرضا قائمی نیا بیان کرد: استاد قائمی نیا چهره منحصر به فردی در این عرصه است و بیش از ۱۵ سال در این حوزه مطالعه و تحقیق کرده است.
قم - خبرگزاری مهر: کارگاه "نوآوری علمی" با حضور حجت الاسلام "علیرضا قائمی نیا" عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پژوهشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمود حکمت نیا، شامگاه سه شنبه معاون علمی - پژوهشی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست کارگاه نوآوری علمی در این پژوهشگاه تصریح کرد: امروز صد پژوهشکده و حوزه علمی داریم اگر بتوانیم مباحث علمی تولیدی توسط اندیشمندان را تجمیع کنیم از بسیاری از موازی کاریها جلوگیری میشود و نیازی نیست که مباحث گفته شده از نو تکرار شود.
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