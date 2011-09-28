به گزارش خبرنگار مهر، ساعت هشت و هفت دقیقه صبح روز سه شنبه ساکنین منطقه ای در کمپلو ناگهان با صدایی مهیب از خواب پریدند و متوجه شدند که دو واحد مسکونی در این منطقه از شهر اهواز واقع شده اند به شدت ویران شده اند. قدرت این انفجار که علت آن برای مردم تا آن لحظه ناشناخته مانده بود آنقدر قوی بود که باعث شکسته شدن شیشه برخی خودروهای اطراف این دو واحد مسکونی نیز شده بود.

اعضای واحدهای مسکونی نیز زیر آور این دو خانه مانده بودند به همین دلیل بهترین راهکار برای این امر تماس با شماره تلفن 125 و اطلاع دادن به نیروهای آتش نشانی اهواز بود که به سرعت این امر به آتش نشانی اطلاع داده شد و ماموران نیز بلافاصله خود را به محل رساندند.



در نهایت در این حادثه با وجود تلاش امدادگران آتش نشانی که با همکاری نیروهای هلال احمر و نیروی انتظامی نیز همراه بود، سه نفر در دم جان خود را از دست دادند و پیکر آنها از زیر آور به بیرون منتقل و یک نفر هم مجروح از زیر آور خارج شد و هم اینک در بیمارستان بستری است.



با نگاهی به منطقه کمپو در اهواز که یکی از مناطق قدیمی شهر اهوازاست به وضوح می توان دید که اغلب خانه ها به علت قدمت بالا، سست هستند و برخی کارشناسان به خبرنگار مهر گفته اند اگر واحدهای مسکونی حادثه در این اتفاق، مستحکم بودند اینگونه با این انفجار ویران نمی شدند.



رئیس سازمان آتش نشانی اهواز نیز در خصوص این حادثه به خبرنگار مهر گفت: من هنگام حضور در محل، نشت گاز را تشخیص دادم البته جزئیات این حادثه کماکان در دست بررسی است.

کوروش سبزعلی افزود: یکی از واحدها در موقع حادثه خالی از سکنه بود که فکر می کنم نشت گاز از این واحد مسکونی باعث بروز چنین اتفاقی شده است.



وی افزود: متاسفانه با وجود تلاش و سرعت عمل نیروهای آتش نشانی در این حادثه، دو خانم و یک کودک جان خود را از دست دادند و یک نفر هم مجروح و به بیمارستان منتقل شد.



سبزعلی تصریح کرد: در مدت شش ماهی که این مسئولیت را به عهده دارم نمونه این حادثه رخ نداده بود ولی موضوعی که در این بین باید مورد توجه قرار گیرد این است که متاسفانه در منطقه کمپلو اغلب خانه ها فرسوده هستند و با اندک انفجاری، آوار می شوند.



رئیس آتش نشانی اهواز تاکید کرد: اگر خانه ها از ایمنی کافی برخوردار بود چنین اتفاقی رخ نمی داد به همین دلیل باید سازمانهای مسئول در بحث مقاوم سازی خانه های شهر اهواز به خصوص در بافت فرسوده برنامه ریزی بیشتری داشته باشند.



سبز علی گفت: در این حادثه نیروهای هلال احمر و نیروی انتظامی تلاش فراوانی از خود نشان دادند که یاری آنها به سازمان آتش نشانی در این حادثه جای تقدیر دارد.