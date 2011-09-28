2 هزار قلاده سگ علیه هاری در خراسان جنوبی واکسینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضایی صبح چهارشنبه به مناسبت ششم مهر ماه روز جهانی مبارزه با بیماری هاری در جمع خبرنگاران اظهارداشت: واکسیناسیون سگ ها علیه بیماری هاری در 451 واحد روستایی انجام شده است.

وی با بیان تحقق 73 درصدی برنامه های مبارزه با این بیماری طی شش ماهه اول سالجاری افزود: بخش عمده از این تعداد سگ مایه کوبی شده مربوط به سگ های نگهبان گله های گوسفند و بز بوده است.

وی در خصوص سایر اقدامات دامپزشکی در مبارزه با این بیماری افزود: پس از تزریق واکسن هاری، سگ قلاده گذاری شده و شناسنامه بهداشتی نیز صادر می شود.

رضایی از سگ های ولگرد به عنوان یک خطر جدی برای انتقال این بیماری به انسان یاد کرد و بیان داشت: بیماری هاری نوعی عفونت ویروسی دستگاه اعصاب مرکزی و قابل انتقال میان حیوان و انسان است که معمولا به واسطه گزش حیوان هار به انسان منتقل می شود و کشندگی صددرصد را در پی دارد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی گفت: مخزن اصلی هاری در ایران گوشتخواران وحشی بوده که سبب ابتلای سگ و حیوانات اهلی به ویژه دام ها می شود.

رضایی با اشاره به اینکه بیشترین گزارش وقوع بیماری هاری در آسیا است، افزود: امید است با اطلاع رسانی مناسب و فعالیت های ترویجی بتوان درجهت به حداقل رسانیدن این بیماری خطرناک گام های موثری برداشت.