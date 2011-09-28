شکل گیری پدیده قاچاق کالا از مصادیق جنگ نرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، یونس خلیلی مجد با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: پدیده قاچاق کالا یک جنگ نرم است که موجب تعطیلی واحد های تولیدی، بیکاری کارگران، خارج شدن منابع از کشور، تهدید ثبات اقتصادی، به مخاطره افکندن سرمایه های مولد و بی رغبتی و احتراز سرمایه گذاران از فعالیت های اقتصادی می شود.

وی گفت: قاچاق کالا تهدیدی جدی در دراز مدت برای توسعه اقتصادی، امنیت شغلی و امنیت فرهنگی اجتماعی کشور است.

خلیلی مجد با بیان اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا باید فرهنگسازی شود، افزود: اطلاع رسانی در این زمینه موجب مشارکت عمومی آحاد و اقشار مختلف مردم خواهد شد.

وی تاکید کرد: این امر باید به صورت صحیح و پس از کارشناسی دقیق به صورت مستمر در راس برنامه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گیرد.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان همچنین با انتقاد از عملکرد ضعیف تعدادی از اعضای کمیته فرهنگی و عدم حضور آنها در جلسات خواستار انعکاس این موضوع از سوی کمیته فرهنگی به دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان همدان شد.