اختصاص 50 میلیارد ریال برای تقویت بنیه ورزشی مدارس استان تهران

محمدعلی عرفان منش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از 50 میلیارد ریال برای تقویت بنیه ورزشی مدارس و رقمهای متنابهی از محل اعتبارات هزینه ای، برای ورزش همگانی، ارتقای فرهنگ ورزش، تقویت روحیه پهلوانی و ... اختصاص یافته است.

وی افزود: اعتبار مناسبی به ارتقای شاخصهای فرهنگی مدارس استان تهران اختصاص یافته و تمهیداتی برای سال تحصیلی جدید در مدارس تدارک دیده شده است.

این مسئول عنوان کرد: علاوه بر برنامه های فرهنگی و تربیتی که آموزش و پرورش در مدارس اجرا می کند، برنامه هایی در چارچوب طرح تحول اجتماعی نیز برای سال تحصیلی جدید در نظر گرفته شده است.

یکصد نمایشگاه عفاف و حجاب در دبیرستانهای تهران برپا می شود

وی افزود: بیش از یکصد نمایشگاه عفاف و حجاب به صورت دوره ای و مستمر در مجموعه دبیرستانهای شهر تهران برپا می شود که این نمایشگاهها در قالب طرح "دختران نجابت" اجرا خواهد شد.

عرفان منش گفت: برگزاری گفتمانهای بصیرتی ویژه دانش آموزان پسر و دختر از دیگر برنامه های سال تحصیلی جدید در مدارس تهران است که این گفتمانها با حضور استادان برجسته دانشگاه، حوزه، نخبگان و صاحبنظران در امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای بصیرت افزایی دانش آموزان اجرا می شود.

وی ادامه داد: بیش از هشت هزار گفتمان مذهبی نیز در سطح مدارس استان تهران توسط سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می شود.

روحانیون در دو هزار دبیرستان استان تهران حضور می یابند

مدیرکل امور اجتماعی استانداری تهران یادآور شد: امسال طرح حضور روحانیون و طلاب در دو هزار دبیرستان استان تهران اجرا می شود.

وی افزود: روحانیون و طلاب حوزه علمیه قم و حوزه های علمیه استان تهران در این طرح به طور منظم در دبیرستانها حضور یافته و در زمینه مسایل اعتقادی و پاسخگویی به شبهات و گفتمانها فعالیت می کنند.

عرفان منش اظهار داشت: طرح مذکور در چارچوب شبکه تبلیغی مدارس اجرا می شود و در همین راستا طرح دیگری با نام تربیت که شامل برپایی اردوهای یکروزه برای دانش آموزان است، اجرایی خواهد شد.

وی به کارگیری ظرفیت و توان سازمانهای مردم نهاد را از اولویتهای اجرای برنامه های طرح تحول اجتماعی دانست و افزود: یکسری دوره آموزشی ویژه مربیان مدارس، مربیان پرورشی، مدیران مدارس و معلمان تدارک دیده شده و در سال تحصیلی جدید برای مدارس به کار گرفته می شود.