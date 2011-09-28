بهادر باقری شاعر، نویسنده و استادیار دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این مجموعه که نخستین مجموعه شعر منتشر شده من است، 108 قطعه شعر را در 148 صفحه شامل می‌شود.

وی افزود: اغلب اشعار «شهر بی‌شهرزاد» کوتاه و در قالب‌های نیمایی و سپید سروده شده‌اند. چند شعر مجموعه هم در قالب‌های سنتی غزل و رباعی است. درونمایه اکثر شعرها عاشقانه و برخی درونمایه‌های اجتماعی و فلسفی دارند. به علاوه تعدادی از اشعار کتاب از نوع سه‌گانی‌ (شعرهای سه مصرعی) هستند. طراحی جلد کتاب هم به عهده فرزاد ادیبی بوده است.

باقری گفت: کتاب دیگرم که قرار است تا هفته دیگر منتشر شود، «چون به چشمانت می‌نگرم» شامل اشعار گزیده اوکراینی است که قرار است توسط نشر ثالث منتشر شود و شامل تحقیق و ترجمه من و آنا بوچارنیکوا محقق اوکراینی درباره شعر در اوکراین است.