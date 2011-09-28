جمعیت حیات وحش خراسان جنوبی سرشماری می شوند

حمید صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال نیز مطابق هرسال برآورد جمعیت سالانه پستانداران و پرندگان حائز اهمیت به منظور ظرفیت سنجی تنوع زیستی و حیات وحش در مناطق تحت مدیریت استان آغاز شده است.

وی مدت زمان اجرای این طرح را یک ماه عنوان کرد و بیان داشت: این برنامه نقش موثری در برنامه ریزی آینده برای تامین زیرساخت های زیستگاه ها و حیات وحش و مدیریت بهینه آنها خواهد داشت.

حیات وحش پنج منطقه حفاظت شده آرک و گرنگ، درمیان، مظفری، شاسکوه و کمر سرخ و همچنین دو پناهگاه حیات وحش تالاب کجی نمکزار نهبندان و رباط شور و نیز منطقه شکار ممنوع دشت اسفدن مورد بررسی و تخمین جمعیت قرار خواهد گرفت.

وی به اهداف اجرای این برنامه اشاره کرد و ادامه داد: هدف از سرشماری برآورد جمعیت حیات وحش اطلاع از جابجایی جمعیت و علل آن، اطلاع از میزان زاد و ولد و مرگ و میر حیات وحش، علل و عوامل تهدید حیات وحش، شناسایی مناطق مستعد جهت ارتقاء سطح حفاظتی است.

وجود 150 گونه پرنده در خراسان جنوبی

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی عنوان کرد: بالغ بر 517 گونه پرنده ایران و بالغ بر 150 گونه به صورت مهاجر و ساکن در خراسان جنوبی وجود دارند.

صالحی با اشاره به اینکه پستانداران ایران بالغ بر 194 گونه هستند که در 10 راسته جای دارند، اظهار داشت: در حال حاضر پستانداران خراسان جنوبی بالغ بر 40 گونه و در هفت راسته جای دارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی با بیان اینکه از مجموع گونه های جانوری شناسایی شده در تنوع زیستی استان، هفت گونه در معرض انقراض هستند، یادآور شد: عقاب طلایی، هوبره، بالابان، شاهین، بحری، پلنگ و گور ایرانی از جمله این گونه ها هستند.