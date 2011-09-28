راهی جز گفتگو برای حل تنشهای هسته ای وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، "سرگئی لاوروف" که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک صحبت می کرد، به بحران هسته ای در شبه جزیره کره و موضوع هسته ای ایران نیز اشاره کرد و گفت: جامعه جهانی باید خواهان از سرگیری گفتگوها و تلاش های دیپماتیک برای کاهش تنش ها در رابطه با برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی باشد.

لاوروف گفت: ما از همه طرف ها می خواهیم تا این وظایف را با بیشترین حس مسئولیت ادنجام دهند

وی افزود: درباره برنامه های هسته ای ایران و کره شمالی بن بستی در صحنه جهانی بوجود آمده و روسیه هیچ گزینه ای جز راه حل دیپلماتیک و سیاسی و اتخاذ گام های ملموسی برای ایجاد شرایط بمنظور از سرگیری گفتگوها نمی بیند.