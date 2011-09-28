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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۲

سرتیپ هاشمی در گفتگو با مهر:

استقرار سپر موشکی در ترکیه برای کنترل توان موشکی ایران است

استقرار سپر موشکی در ترکیه برای کنترل توان موشکی ایران است

معاون عملیات ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه استقرار سپر موشکی در ترکیه در راستای کنترل توان موشکی ایران است، گفت: آمریکا فکر می کند با این اقدامات می تواند امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم کنند.

امیر سرتیپ سید پرویز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص استقرار سپر موشکی ناتو در ترکیه اظهار داشت: استقرار سپر موشکی در ترکیه اقدامی دفاعی است اما نه برای آنها بلکه در راستای کنترل توان موشکی ما.

وی ادامه داد: ما هم به لطف خدا سیاست های خود را داریم و مشکلی برای ما پیش نخواهد آمد.

معاون عملیات ستاد ارتش با اشاره به اینکه آمریکا برای خود طرح هایی را اجرا می کند و فکر می کند با این اقدامات می تواند امنیت رژیم صهیونیستی را فراهم کنند، گفت: ما هم در راستای صیانت از کشورمان طرح های خودمان را داریم  و هر کشوری مختار است که برای دفاع از خود طرحش را بکار گیرد.

هاشمی درخصوص آمادگی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات احتمالی نیز عنوان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همیشه آماده هستند و امروز به لطف خدا از همیشه آماده ترند و در صورت تهدید پاسخ قاطعی را به دشمنان خواهند داد.

کد مطلب 1418796

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