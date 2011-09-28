دومین گردهمایی مجمع مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه سه در قم

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگارمهر، با اعلام این خبر گفت: این گردهمایی به منظور بررسی و اظهار نظر در زمینه دستورالعمل اجرایی ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع در خصوص واگذاری پارک‌های جنگلی، نهالستان‌ها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال در قم برگزار می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم اظهار داشت: در این جلسه مدیران کل استانی و ملی مرتبط با سازمان حضور دارند.

وی افزود: این جلسه در روز دهم مهر ماه در محل سازمان جهاد کشاورزی استان قم برگزار می‌شود.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: در این گردهمایی یکروزه در خصوص اعلام نظر اعضاء در خصوص دستور کار آینده جلسات مجمع نیز بحث و تبادل نظر خواهد شد.

یادآور می‌شود: استان‌های خراسان شمالی رضوی و شمالی، یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جیرفت به عنوان منطقه ۳ کشور شناخته می‌شوند.