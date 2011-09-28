بازنمایی جانبازی ها در صحنه نمایش/ تئاتر دفاع مقدس حمایت نمی شود

نویسنده و کارگردان با سابقه تئاتر مقاومت با بیان این مطلب به خبرنگار مهر گفت:‌ در تئاتر مقاومت همیاری و دگریاری رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی با هدف الگوپذیری جوانان نمایش داده می شود و این مهم فرصت ارزشمندی را برای بیان بخشی از رشادت های آن سالها برای نسل جدید فراهم می کند.



علیرضا حنیفی با بیان اینکه جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیشتر از جنگ جهانی دوم طول کشید، افزود: آسیب شناسی تبعات جنگ هشت ساله بر روند توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران از دیگر کارکردهای تئاتر مقاومت است که باید نویسندگان و کارگردانان تئاتر با درایت علمی به این مقوله نگاه کنند.



این عضو هیات شورای نظارت برگروه های نمایشی کشور با اشاره به برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت در ایران افزود: تولیدات ‌این عرصه فرهنگی باید با برگزاری جشنواره های بین المللی تئاتر دفاع مقدس به دیگر کشورهای اسلامی انتقال یابد.



حنیفی با ابراز خرسندی از موج بیداری اسلامی در کشور های لیبی، تونس و بحرین گفت: خوشبختانه تفکر و جهان بینی انقلابی مردم ایران در کشورهای مذکور به ویژه لبنان و فلسطین نمایان است.



این کارگردان با سابقه قروه ای می گوید: فعالان حوزه تئاتر دفاع مقدس باید صادقانه و از روی اخلاص خود را وقف انتقال ایثارگری های رزمندگان اسلام در هشت سال جنگ تحمیلی به نسل حاضر و نسل های آینده بکنند.



نمایشنامه های جنگ ساختار ضعیفی دارند



حنیفی از ضعف ساختار نمایشنامه های جنگ انتقاد کرد و افزود: متاسفانه نویسندگان با سابقه و کارگردانان مشهور و دلسوز حوزه تئاتر دفاع مقدس به دلیل عدم حمایت مسئولان دستگاه های ذیربط روزبه روز از جشنواره تئاتر دفاع مقدس دورتر می شوند و نویسندگان و کارگردانان جوان به دلیل تجربه نکردن جنگ نمی توانند تمامی زوایای هشت سال جنگ تحمیلی را بررسی و بازنمایی کنند.



وی از شعارگرایی برخی از مسئولان فرهنگی کشور و به ویژه در استان ها ابراز نگرانی کرد و افزود: برخی از مدیران دستگاه های فرهنگی برای پر رنگ کردن عملکرد کمی خود برگزاری صوری جشنواره دفاع مقدس را دستاویز اهداف فردی و مدیریتی خود قرار می دهند که این رویه به هیچ عنوان به نفع تئاتر کشور نیست.



وی بر شناسایی و حذف این گروه از مدیران در بدنه دستگاه های فرهنگی کشور تاکید کرد و یادآور شد: جشنواره تئاتر مقاومت مالکیت عمومی و مردمی دارد و هیچ فردی نمی تواند مانع صدور و ترویج این کالای فرهنگی شود و همه وظیفه داریم که در راستای اعتلای این هنر تلاش و کوشش کنیم.



ساختار نمایشنامه های دفاع مقدس باید متناسب با ارزشهای آن دوران باشد



وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر اهمیت و تقویت تئاتر مقاومت در سطح ملی و بین المللی اظهار داشت: ساختار محتوایی نمایشنامه ها، کارگردانی و بازیگری آثار راه یافته به جشنواره تئاتر مقاومت باید متناسب با ارزشهای دفاع مقدس باشد.



حنیفی طرد نویسندگان با سابقه جنگ و عدم حمایت مالی از آنها را از دلایل ضعف ساختار برگزاری جشنواره های تئاتر دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: برگزاری اجراهای عمومی در نهادینه کردن فرهنگ مقاومت در بین جوانان موثر است و باید با افزایش حمایت های مالی زمینه را برای اجرای عمومی نمایش های مرتبط با دفاع مقدس فراهم کرد.



وی با اعلام اینکه مردم ساکن در استان های مرزی با ادبیات داستانی و نمایشی دفاع مقدس همذات پنداری می کنند، بیان کرد: علاقه مردم وفادار کردستان به برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت بی نظیر است ولی متاسفانه متناسب با این میل و رغبت در استان اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است.



برگزاری جشنواره های دفاع مقدس در استانهای مرزی ضروری است



حنیفی خواستار برگزاری جشنواره های دفاع مقدس در استانهای مرزی شد و افزود: مردم استانهای غرب و شمال غرب کشور هنوز عقب ماندگی ناشی از جنگ تحمیلی را در زندگی حس و تجربه می کنند و به همین دلیل برگزاری جشنواره های تئاتر دفاع مقدس که بخشی از دغدغه های آنها را به نمایش بگذارد مورد توجه قرار خواهد گرفت.



کارگردان و نویسنده تئاتر دفاع مقدس کشور با اشاره به کشف یک بمب شیمیایی عمل نکرده در سردشت طی چند روز گذشته عنوان کرد: مظلومیت مردم سردشت در بمباران های شیمیایی رژیم بعث هنوز بر چهره تکیده و تاول زده مردم مناطق شهری و روستایی این شهرستان هویداست.



حنیفی با اعلام اینکه ژانر و درام جنگ بخشی از هویت نمایشنامه ها و فیلم های ایرانی است، افزود: صدها آثار چاپ شده، ‌اجرای نمایشی و تولید فیلم های جنگی نمی تواند نمایانگر ایثار یک پاس از نگهبانی رزمندگان در سنگرهای پشت خاکریز باشد.



به گفته وی همزمان با برگزاری سیزدهمین دوره جشنواره تئاتر مقاومت هشت گروه باقی مانده از دوره های یکم تا دوازدهم جشنواره دفاع مقدس به اجرای آثار نمایشی خود می پردازند.



حنیفی سرپرست گروه تئاتر "نینوا" نیز همزمان با این جشنواره نمایش "پیراهن هزار یوسف" برگزیده یکصدمین سال تولد حضرت امام خمینی (ره) را به مدت یک هفته در اصفهان بر روی صحنه می برد.



این هنرمند که نویسندگی و کارگردانی نمایش پیراهن هزار یوسف را برعهده دارد، گفت: در این اثر نمایشی "عادل گنجی"، "ژاله کریمی" و "علیرضا حنیفی" در نقش بازیگر "محمد صفیری" مدیر صحنه،‌ "سارا حنیفی" طراح پوستر، "مهتاب عسکری" منشی صحنه و "مهین حنیفی" طراح لباس و دکور حضور دارند.



این کارگردان قروه ای در خصوص درونمایه این اثر نمایشی اظهار داشت: دو شخصیت ممد و سهله بازماندگان جنگ ایران و عراق هستند که ممد در دوران جنگ تحمیلی به آر پی جی معروف بود و در بدن او ترکش هایی از جنگ به یادگار مانده است که او را گاهی دچار حملات عصبی می کند.

ممد و سهله در دوران جنگ با هم ازدواج کرده اند و اکنون در یک شهر بازی زندگی و کار می کنند و ممد در شهربازی به نام "فانی فارت" معروف است روزی صاحب کار او حین کارکردن به ممد طعنه می زند و ممد عصبانی و موجی می شود و شهر بازی را مانند شهر اشغال شده خود در جنوب می بیند.



علیرضا حنیفی کارگردان و نمایشنامه نویس مشهور حوزه دفاع مقدس در سال 1337 دیده به جهان گشود؛ در عنفوان جوانی در گروه نمایشی دبیرستان در اثر نمایشی "جنگ ها" نقش یک پیرمرد را بازی کرد و همین مسئله روح حنیفی را به دنیای پررمز و راز و بی واسطه هنر تئاتر پیوند داد.



او در سال 1353 با ورود به دانشسرای هنر عشق به تئاتر را به صورت علمی و آکادمیک پی گرفت و در سال 1357 توانایی بازیگری خود را با بازی در نمایش های "آنجا که ماهی ها سنگ می شوند"،"بام ها و زیر بام" ، "استثنا و قاعده" و"چهار صندوق" اثبات کرد.



حنیفی در سال 1368 با موفقیت در آزمون هنر وارد دانشکده هنرهای زیبایی تهران شد و در رشته ادبیات نمایشی به فراگیری علم و فن تئاتر ادامه داد.



از این نویسنده و کارگردان فعال حوزه تئاتر دفاع مقدس تا کنون 12 عنوان نمایشنامه و دو فیلم نامه جنگی چاپ و منتشر شده است که از آن جمله می توان "پیراهن هزار یوسف"،‌"قطار جنوب"، "چرخ هشتم"، "ابوغریب تا غربت"، "شب های بارانی" ‌، "هرمز و کمان" و "بشنو از دل" اشاره کرد.



تا کنون 160 نمایشنامه رادیویی به نویسندگی و گویندگی او در رادیو جوان تولید و پخش شده است.



کسب مقام اول بازیگر مرد در جشنواره دفاع مقدس در یزد برای نمایش "خاکستری چون دود"،‌ مقام دوم نویسندگی، طراحی صحنه و موسیقی در جشنواره اردبیل در نمایش "پیراهن هزار یوسف"‌، رتبه اول نویسندگی و بازیگری در نمایش های "شب های بارانی" و "قطار جنوب" در جشنواره دفاع مقدس تهران ‌از جمله موفقیت های جشنواره ای حنیفی است.



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گفتگو: شیروان یاری