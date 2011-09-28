سمفونی خرمشهر و حلبچه را به سفارش دل خودم ساختم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه با حضور اهالی موسیقی در سالن شهناز خانه هنرمندان در حالی برگزار شد که اهالی موسیقی در یک اتفاق نادر شاهد تهیه و تولید یک اثر موسیقایی توسط بخش خصوصی بودند و این حمایت از جمله رویدادهای خوبی بود که هر یک از هنرمندان حاضر در سالن از این اقدام بخش خصوصی به نیکی یاد می کردند.

در ابتدای این مراسم که مدیریت آن را سید عباس سجادی به عهده داشت ، مجید سرسنگی مدیرعامل خانه هنرمندان به روی صحنه آمد و ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای هشت سال دفاع مقدس گفت : آیین رونمایی پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه را که یادآورهفته دفاع مقدس است را گرامی می دارم ، تولید آثاری از این دست موجب می گردد تا یاد و خاطره شهدای هشت سال جنگ مختص به یک هفته نباشد ؛‌یکی از مولفه های اصلی که یک حرکت مقاومت را جاودانه می کند مولفه فرهنگ و هنر است چراکه دفاع مقدس یک جنگ معمولی نبود بلکه چشمه ای بهشتی است که نه تنها در دوران دفاع مقدس بلکه جزئی از تاریخ این سرزمین است که منبع فیض پروردگار برای غنی سازی فرهنگ و هنر کشور است.فرهنگ رشادت ها و دلاوری های رزمندگان در هشت سال جنگ ظرفیت پرداخت به آن را دارد ولی متاسفانه از ظرفیت های این حرکت ارزشمند ملی آن گونه که شایسته است استفاده نشده است ؛‌بنابراین تولید این اثر در حوزه موسیقی را به فال نیک می گیرم چراکه معتقدم هنر موسیقی عرصه ای محبوب و تاثیر گذار در نسل جوان است و تولید آثاری از این دست تاثیر شگرفی بر روح و روان جوانان ایران زمین دارد.

مدیرعامل خانه هنرمندان در ادامه صحبت های خود تهیه و تولید این آلبوم توسط بانک گردشگری به عنوان یکی از بنگاه های اقتصادی را پیوند اقتصاد و هنر نامید و گفت : پیوند اقتصاد و هنر یکی از مهمترین گام هایی است باید در عرصه فرهنگ و هنر برداشته شود ولی متاسفانه این اتفاق بسیار اندک رخ داده است و یا حداقل در حوزه موسیقی من به شخصه شاهد چنین رخدادهایی نبود از همین رو حضور بانک گردشگری به عنوان یک بنگاه اقتصادی در تولید این آلبوم را باید نیکو دانست و امیدوار بود که حرکت هایی از این دست بارها تکرار شود .

وی در پایان صحبت های خود افزود: یک بخش از فعالیت های بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری در عرصه اقتصاد و سودآوری است اما یک بخش دیگر از این فعالیت های اقتصادی باید در عرصه فرهنگ و هنر در جهت فرهنگ سازی موثر قرار گیرد چرخه اقتصاد فرهنگی در شرایطی که اکنون در آن به سر می بریم جز با توجه بنگاه های اقتصادی میسر نخواهد شد از این رو امیدوارم بیش از آنچه امروز شاهد هستیم بنگاه های اقتصادی در تولید آثار فرهنگی کوشا باشند.

پس از پایان صحبت های سرسنگی منوچهر زمانی فریز هندی مدیرعامل بانک گردشگری به روی صحنه آمد و توضیحاتی را در خصوص کم و کیف این همکاری ارائه داد : تهیه و تولید آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه توسط بانک گردشگری ادای دین هشت سال دفاع مقدس و ایستادگی مردمانی بود که در حلبچه و خرمشهر ایستادگی و پایمردی به خرج دادند ؛ از سوی دیگر تولید این آلبوم به نوعی ادای دین به جامعه هنری به خصوص هنر موسیقی است چراکه پیوند اقتصاد و هنر از اهداف این بنگاه اقتصادی است .

وی در پایان صحبتهای خود به همکاری خود با هوشنگ کامکار اشاره کرد و گفت : همکاری من با هوشنگ کامکار یک طلیعه نوید بخش برای بانک گردشگری بود چراکه شنیدن قطعات این آلبوم خاطرات خوب مردان خدا را تداعی می کرد و باعث افتخار من و سایر همکارانم است که در تولید این اثر سهم اندکی داشته ایم.

پس از پایان صحبت های مدیرعامل بانک گردشگری سید عباس سجادی جلسه را با شعری زیبا از جلیل صفر بیگی از سر گرفت و در ادامه قطعاتی خلاصه شده از آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه برای حاضرین در سالن پخش شد.

در ادامه این جلسه و پس از شنیدن قطعاتی از پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه ، محمد سریر رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی به عنوان کارشناس به روی صحنه آمد و در توضیح کیفیت این اثر گفت : من از جمله کسانی هستم که آثار هوشنگ کامکار را کم و بیش دنبال می کنم و صحبت هایی هم درخصوص آثار این هنرمند در جلسات مختلف می کنم و معتقدم که آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه اثری شنیدنی است که نه تنها بعد ملی دارد بلکه در ابعاد وسیع بین المللی هم قابل ارائه است درواقع هوشنگ کامکار در این اثر با استفاده از موسیقی ایرانی ، نواحی و ملی اثر را به گونه ای ارائه داده است که شاید درد همه ملت های درگیر جنگ را بیان کرده است .

این آهنگساز در ادامه با اشاره به فرم پوئم سمفونی گفت : مقوله سمفونی دارای فرم و چارچوب های مختلفی است که در قالب سونات و با فرم خاصی اجرا می شود که متاسفانه وخوشبختانه بسیاری از هنرمندان موسیقی بی دلیل و یا با دلیل مایل هستند که در این قالب اثر بسازند و یا مدعی ساخت چنین آثاری می شود؛ ولی خوشبختانه با شناختی که از هوشنگ کامکار دارم موسیقی را به خوبی می شناسند و این اثر را درقالب پوئم سمفونی ارائه داده است. پوئم سمفونی فرمی از آهنگسازی است که یک سوژه چون شعر و داستان دستمایه اولیه آهنگساز می شود و براساس آن اثر می سازد؛ وارد شدن به حوزه ساخت پوئم سمفونی بسیار خطرناک است چون یک آهنگساز برای ارائه یک تصویر از موضوعات مختلفی که دستمایه ساخت قرار داده باید روی موضوع مورد نظر آنقدر احاطه و اشراف داشته باشد که موضوع را به درستی تفهیم کند که خدشه ای به اصل مطلب وارد نشود و باید از این جهت به آهنگساز این اثر تبریک بگویم.

رئیس هیئت مدیره خانه موسیقی در ادامه صحبت های خود یکی از نکات برجسته در آهنگسازی این اثر را استفاده از سازهای ملی در سازبندی اثر دانست و گفت : یکی از برجستگی های آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه استفاده از سازهای ملی به ویژه ساز نی است ، نی یک ساز سرکش است و این ساز در موسیقی ملی ما جایگاه ویژه ای دارد و به وجه درونی و عرفانی بیش از هر موضوع دیگری اهمیت می دهد وکمتر آهنگسازی است که شجاعت استفاده از این ساز را در یک اثر کامل و مدلاسیون ها داشته باشد و از این ساز در این آلبوم به شکل بیان یک عرفان استفاده شده است که نوعی اعتقاد پشت آن وجود دارد و درست به دلیل همین اعتقاد است که این اثر شنیدنی می شود؛ این مطلب را به این دلیل مطرح کردم که متذکر شوم بسیاری از آثار وجود دارد که تنها به منظور سفارش سازمان ها در خصوص جنگ و مسائل پیرامون آن ساخته می شود اما هیچگاه شنیده نمی شوند و پس از نشر به دست فراموشی سپرده می شود ولی این اثر با اعتقاد کامل آهنگساز ساخته شده است و نوعی عرفان و از خود گذشتگی در آن دیده می شود که در پس این از خودگذشتگی آرامش و امید وجود دارد.

وی در پایان افزود : در این اثر حرکت های بسیار پیچیده ای در فرم ارکستراسیون و مدلاسیون وجود دارد که مدام به شنونده هشدار می دهد که چه اتفاقی در چه برهه ای از زمان اتفاق افتاده است و مدام مصیبت های دوران جنگ را یادآوری می کند و این کاربلدی در آهنگساز تنها با معرفت و رسوب دانش و بینش هوشنگ کامکار به عنوان آهنگساز میسر است .

پس از پایان صحبت های محمد سریر مجری جلسه شعری از قیصر امین پور را خواند و در ادامه قطعاتی از موسیقی آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه اجرا شد.

حسین علیزاده آهنگساز وهنرمند پیشکسوت موسیقی ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود که به روی صحنه آمد و در خصوص تهیه و تولید این آلبوم توسط بخش خصوصی گفت : یکی از مشکلات اساسی هنر به خصوص هنر موسیقی جدا از محدودیت های اجتماعی و سیاسی که دارد مسائل اقتصادی است چراکه در طول تاریخ فعالیت هنر همواره شاهد بودیم که مسائل مالی در هنر وابسته به دولت بوده است در واقع اغلب آنها تحت تسلط دولت فعالیت می کنند و حال اینکه شاهد هستیم که یک بنگاه اقتصادی زمینه ساز تهیه و تولید و انتشار یک اثر موسیقایی شده است جای خوشحالی بسیار دارد .

وی در ادامه افزود : برای حضور در هنر موسیقی تنها آگاهی به این هنر و دانستن درباره این هنر کافی نیست و عشق به موسیقی هم باید حضور داشته باشد تا بتوان به اثری مطلوب و در شان این هنر دست یافت و درباره تازه ترین اثر هوشنگ کامکار باید متذکر شوم که تنها عشق در کامکار بود که باعث خلق این اثر شد درست مانند کسانی که برای دست یافتن به ایرانی آباد و سرزمینی آزاد با عشق رفتند و وطن را از چنگال بیگانه بیرون کشیدند .

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود به آزادی فکر هنرمند برای ارائه ایده های خود اشاره کردو گفت : هنر همیشه باید از ذهنی آزاد تراوش کند این در حالی است که در کشور ما همواره برای هنر و هنرمند مرز گذاشته اند و متاسفانه این مرزبندی در هنر موسیقی بیش از هر هنر دیگری مطرح بوده است و حال اینکه از دولت می خواهم برای هنر و هنرمند مرزی قائل نشوند و بگذارند ذهن و عشق هنرمند آنگونه که باید پیش برود و برای آن آیین نامه و دستور العمل در نظر نگیرند چراکه اگر دولت مدام سفارش بدهد و اثری دیکته شده را بخواهد مطمئن هستم که هنر نمی تواند راه خودش را به درستی پیش بگیرد و تجربه نشان داده است که در تمام دنیا وقتی موسیقی و هنر از جهت اقتصادی دچار بحران نباشد شکوفا می گردد .

حسین علیزاده در ادامه به ویژگی های این اثر اشاره کرد و گفت : در حال حاضر برخی از هنرمندان ما دچار عقده های خودکم بینی شده اند و به واژه سمفونی علاقه بسیاری دارند و روی هر یک از آثار خود عنوان سمفونی را می گذارند اما هوشنگ کامکار را من به درستی می شناسم و می دانم که در زمینه موسیقی تلاش بسیاری کرده است و آثاری تازه با ایده های ناب را همواره ارائه داده است و او از جمله کسانی است که از واژه سمفونی و پوئم سمفونی به درستی استفاده کرده است؛ آلبوم پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه حس ملودی و تمام لحظاتی را که بیان می کند به درستی در ذهن تداعی می کند و نوعی امید به آینده در آن دیده می شود.

وی در پایان افزود : یکی از رخدادهایی که در حوزه موسیقی به کرات افتاده این است که آلبوم های بسیاری برای خرمشهر و وقایع جنگ نوشته و منتشر شده است ولی هیچ یک از آثار برای مردم بومی همان مناطقی که جنگ در آن اتفاق افتاده است قابل شنیدن نیست و فقط این آثار با عناوین درشت سمفونی بیرون می آید اما می دانم که آقای کامکار زمانی که این اثررا نوشته به درستی می دانسته فرم پوئم سمفونی است و فن و فنون این فرم موسیقایی را نیز رعایت کرده است و مطمئن هستم این اثر برای مردمان همان منطقه قابل استفاده و شنیدنی است چون از دل همان مردم برآمده است.

در پایان این جلسه هوشنگ کامکار آهنگساز این اثر به روی صحنه آمد و ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در سالن به دلایل ساخت این اثر اشاره کرد و گفت : به عنوان یک موسیقیدان در قبال فجایعی مانند جنگ در خرمشهر و بمباران حلبچه که به جرات می توان آنها را وقایع جهانی نامید، احساس مسئولیت کردم و آنچه در توان موسیقایی داشتم را برای زنده نگه داشتن خاطره آنها در دل نه تنها ایرانیان بلکه جهانیان آثاری به صورت پوئم سمفونی بسازم .

وی در انتهای صحبت های خود به فرم پوئم سمفونی اشاره کرد و گفت : پوئم سمفونی اثری نسبتا کوتاه و عنوان دار است که برای ارکسترسمفونیک در یک موومان برخلاف سمفونی که چند موومان مجزا و مختلف دارد ساخته می شود،پوئم سمفونی خرمشهر به سبک موسیقی ملی ایران برای ارکستر سمفونیک سازهای نی، دف ، عود گروه کر و آواز سلو براساس ملودی های محلی و نوحه های جنوب تصنیف شده است که هسته اصلی این اثر یادآوری است از دلاور مردان آن خطه که به صورت های گوناگون در مراحل مختلف به گوش می رسند و و حدت تماتیک ساختاری به آن بخشیده اند. در پایان باید متذکر شوم که پوئم سمفونی خرمشهر و حلبچه را به سفارش دل خودم ساختم.

در خاتمه این مراسم از هوشنگ کامکار،حسین علیزاده،محمد سریر،محمدعلی چاووشی(شاعر اثر) و امید نیک بین(صدابردار) با اهدای لوحی، تقدیر به عمل آمد واز دیگرعوامل و همکاران برگزاری این مراسم از جمله زهرا حق شعار(مدیرروابط عمومی) ،لطفی(مدیراجرایی)،عبدالهاشم پور،سلیمانی،علیاری و...سپاسگزاری شد.