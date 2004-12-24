برادران ويتز سياستهاي بوش را به سخره مي گيرند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين دوكارگردان كه فيلمهاي كمدي " درمورد پسر"و" دريك همراهي مناسب " را دركارنامه هنريشان دارند با اعلام اين خبرگفتند:" ما با ساخت اين اثردرصدد هستيم كه نقش اعتقاد وبي اعتقادي را درفرهنگ آمريكا بررسي كنيم .به نظرمي رسد كه اين دوعامل نقش تعيين كننده اي درانتخابات اخيرداشته اند . اين احساس وجود دارد كه دربخشي ازآمريكا مردم اعتقاد دارند اما درك نمي كنند كه درسايرقسمتهاي كشورچه اتفاقاتي رخ مي دهد ودربخشهاي ديگرنيزمردم نه اعتقاد دارند ونه درك مي كنند كه درزمان رياست جمهوري جورج بوش هيچ پيشرفتي دركشوررخ نداده است ."

اين دوبرادربراي ساخت پروژه جديدشان نيازبه استوديويي دارند كه بودجه اوليه را تامين كند وبا توجه به رويكردي كه فيلم دارد به نظرنمي رسد كه شركتهاي فيلمسازي نام آورهاليوود به چنين كاري تن دهند.

فيلم " دريك همراهي مناسب "واپسين پروژه اين دوبرادراست كه ازحضور" دنيس كوييد " و" تافرگريس " درنقشهاي محوري سود مي جست و تحسين منتقدان را برانگيخت .