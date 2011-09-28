مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل جدید مرکز خراسان جنوبی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیما است و مسئولیت‌هایی را در مراکز سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی برعهده داشته است. وی پیش از این معاون سیمای مرکز خراسان رضوی بوده است.

ثقفی از تهیه‌کنندگان تلویزیونی است و برنامه‌های مختلفی را در ساختارهای مستند و ترکیبی تولید کرده و برخی از آنها در جشنواره‌های مختلف تقدیر شده است.

مراسم معارفه محمد ثقفی و تودیع نورالدین جعفری امروز چهارشنبه ششم مهر ماه در مرکز خراسان جنوبی برگزار می‌شود.

