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۶ مهر ۱۳۹۰، ۹:۴۱

مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد

مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی معرفی شد

با حکم رئیس سازمان صدا و سیما، محمد ثقفی به عنوان مدیر کل جدید صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل جدید مرکز خراسان جنوبی کارشناس ارشد مدیریت اجرایی و از فارغ التحصیلان دانشکده صدا و سیما است و مسئولیت‌هایی را در مراکز سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی برعهده داشته است. وی پیش از این معاون سیمای مرکز خراسان رضوی بوده است.

ثقفی از تهیه‌کنندگان تلویزیونی است و برنامه‌های مختلفی را در ساختارهای مستند و ترکیبی تولید کرده و برخی از آنها در جشنواره‌های مختلف تقدیر شده است.

مراسم معارفه محمد ثقفی و تودیع نورالدین جعفری امروز چهارشنبه ششم مهر ماه در مرکز خراسان جنوبی برگزار می‌شود.
 

کد مطلب 1418800

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