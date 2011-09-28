به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی اعلام کرد: با وجود اینکه در چند روز ابتدایی مهرماه تنها 1/0 میلیمتر بارش در تهران ثبت شده است و این میزان در مقایسه با دوره بلندمدت 5/1 میلیمتر کاهش نشان می دهد، اما بر اساس آمار و تجربه های گذشته بارش های پاییزی در حد نرمال پیش بینی می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران با نرمال دانستن وضعیت بارش های پاییز امسال در استان تهران، اظهار داشت: بر اساس آمار هر چه از آبان ماه به سمت زمستان پیش می رویم بارش ها وضعیت بهتری خواهد داشت و به سمت نرمال گرایش می یابد.

به گفته ارتقایی، بارش ها در پاییز به ویژه اگر همراه با برف باشد در حجم رواناب تاثیرگذار بوده و ذخیره قابل قبولی را برای مخازن سدها بر جای خواهد گذاشت.

وی با اشاره به وضعیت بارش های استان تهران در سال آبی 90 - 89، اظهار داشت: در مجموع میزان بارش های این استان 342 میلیمتر به ثبت رسید که این میزان در مقایسه با 338 میلیمتر متوسط بارندگی های دوره بلندمدت، نزدیک به 4 درصد افزایش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران، افزود: پراکنش این بارش ها نشان می دهد که در زمستان و اوایل بهار بارش های خوبی صورت گرفته است. بارندگی ها در تابستان با کاهش مواجه شد اما در شهریورماه 90 با بارش هایی که اتفاق افتاد، وضعیت بارندگی استان در حد نرمال بود و در مجموع سال آبی خوبی را پشت سر گذاشتیم.

ارتقایی در ادامه با بیان اینکه خشکسالی در سال های گذشته بر حجم رواناب های سطحی استان موثر بوده و این امر بر آب موجود در سدهای تهران تاثیر گذاشته است، اظهار داشت: در پایان سال آبی 90 - 89 حجم آب موجود در مخازن 4 سد استان 605 میلیون مترمکعب گزارش شده که این میزان در مقایسه با سال آبی گذشته 10 میلیون مترمکعب بیشتر است.

وی حجم آب موجود در سد لار را حدود 10 درصد ظرفیت آن عنوان کرد و افزود: در مخزن این سد هیچ گاه بیش از 400 میلیون مترمکعب آب ذخیره نشده است اما با مطالعاتی که جهت علاج بخشی سد لار در حال انجام است، امید می رود در آینده ای نزدیک برای حجم آب مورد انتظار در این سد برنامه اجرایی مناسبی ارایه شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای تهران حجم آب موجود در سد لتیان را 76 میلیون مترمکعب خواند و گفت: این میزان 80 درصد ظرفیت سد لتیان است ضمن اینکه موجودی آب مخزن سدهای امیرکبیر و طالقان هم اکنون به ترتیب 167 میلیون مترمکعب (80 درصد) و 295 میلیون مترمکعب (70 درصد) است.

ارتقایی وضعیت سد طالقان را در مقایسه با سال های پیش مناسب تر ارزیابی کرد و بیان داشت: سال آبی که سپری شد، به گونه ای بود که افزون بر تامین آب مورد نیاز تهران و کرج، آب کشاورزی دشت قزوین نیز تامین شد که این موضوع برای مدیران دست اندرکار بسیار خوشحال کننده بود.

وی سال آبی 90 - 89 را سالی بدون کمبود آب شرب برای استان تهران برشمرد و ادامه داد: نزدیک به 70 درصد آب شرب استان از منابع سطحی و مابقی از چاه ها و منابع آب زیرزمینی تامین می شود و امسال به لطف خداوند این میزان آب جوابگوی نیاز استان بوده است.