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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۹

توسط دانشگاه عالی دفاع/

کتاب سرلشگر فیروزآبادی درباره جهاد منتشر شد

کتاب سرلشگر فیروزآبادی درباره جهاد منتشر شد

کتاب «از جهاد تا جهاد» تالیف دکتر سیدحسن فیروزآبادی با عنوان فرعی «گفتمان فرهنگ جهادی در انقلاب اسلامی ایران» توسط دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تالیف و تدوین این کتاب به عهده سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروی مسلح و حسین عصاریان‌نژاد بوده است. فیروزآبادی در پیشگفتار کتاب با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) درباره تشکیل جهاد سازندگی، نوشته است: نهادهای انقلابی به عنوان بخش‌های عینیت‌یافته  تفکر انقلاب اسلامی، محصول یک اعتقاد هماهنگ و یک تفکر سازمان‌یافته بودند که با اشکال مختلف پس از پیروزی انقلاب و در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود آمدند.

فیروزآبادی در بخش دیگری از پیشگفتار کتاب نوشته است: اگر خدای نخواسته در این نهادها یک کار بر خلاف موازین انجام بگیرد، فرصت به دست بدخواهان می‌افتد و در بوق و کرنا این مطلب را بزرگ می‌کنند و شما را که برای خدا مشغول کار هستید، بدنام می‌کنند.

وی در این پیشگفتار قسمتی از عملکرد فرزندان شجاع جهاد سازندگی، سیر تکاملی تشکیلات پشتیبانی و مهندسی جنگ، تعداد ایستگاه‌های احداثی، تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق احداثی  و ... به صورت لیست‌های مختلف آمده است.

فصل اول کتاب «چه تجریباتی از فرهنگ جهادی داشته‌ایم» نام دارد و در فصل دوم هم «گفتمان و فرهنگ جهادی در آراء دینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنیان‌های گفتمان فرهنگ جهادی در نگاه رهبر انقلاب، موضوعی است که در فصل سوم  و بررسی و تحلیل ثانویه فرهنگ جهادی هم مطالب فصل چهارم کتاب را تشکیل می‌دهد.

مطالب پایانی کتاب هم شامل خلاصه کتاب، منابع و ماخذ و ضمیمه کتاب است.

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) با 150 صفحه، شمارگان 20 هزار نسخه و قیمت 3000 تومان منتشر شده است.

کد مطلب 1418803

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