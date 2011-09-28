کتاب سرلشگر فیروزآبادی درباره جهاد منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، تالیف و تدوین این کتاب به عهده سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروی مسلح و حسین عصاریان‌نژاد بوده است. فیروزآبادی در پیشگفتار کتاب با اشاره به فرمان تاریخی امام خمینی (ره) درباره تشکیل جهاد سازندگی، نوشته است: نهادهای انقلابی به عنوان بخش‌های عینیت‌یافته تفکر انقلاب اسلامی، محصول یک اعتقاد هماهنگ و یک تفکر سازمان‌یافته بودند که با اشکال مختلف پس از پیروزی انقلاب و در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران به وجود آمدند.

فیروزآبادی در بخش دیگری از پیشگفتار کتاب نوشته است: اگر خدای نخواسته در این نهادها یک کار بر خلاف موازین انجام بگیرد، فرصت به دست بدخواهان می‌افتد و در بوق و کرنا این مطلب را بزرگ می‌کنند و شما را که برای خدا مشغول کار هستید، بدنام می‌کنند.

وی در این پیشگفتار قسمتی از عملکرد فرزندان شجاع جهاد سازندگی، سیر تکاملی تشکیلات پشتیبانی و مهندسی جنگ، تعداد ایستگاه‌های احداثی، تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق احداثی و ... به صورت لیست‌های مختلف آمده است.

فصل اول کتاب «چه تجریباتی از فرهنگ جهادی داشته‌ایم» نام دارد و در فصل دوم هم «گفتمان و فرهنگ جهادی در آراء دینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. بنیان‌های گفتمان فرهنگ جهادی در نگاه رهبر انقلاب، موضوعی است که در فصل سوم و بررسی و تحلیل ثانویه فرهنگ جهادی هم مطالب فصل چهارم کتاب را تشکیل می‌دهد.

مطالب پایانی کتاب هم شامل خلاصه کتاب، منابع و ماخذ و ضمیمه کتاب است.

این کتاب توسط انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی (داعا) با 150 صفحه، شمارگان 20 هزار نسخه و قیمت 3000 تومان منتشر شده است.