رایزنی وزرای امور خارجه ایران و بلاروس / صالحی به مینسک دعوت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به اینکه روابط ایران و بلاروس از نظر سیاسی از سابقه خوبی برخوردار است، تاکید کرد که روابط اقتصادی نیز باید متناسب با این مناسبات سیاسی، پیشرفت نماید.



وی با اشاره به اراده سیاسی مقامات عالیه دو کشور برای ارتقاء همکاریها، افزود: مشترکات و علائق متقابل دو کشور، و از سوی دیگر موقعیت و ظرفیتهای منطقه‌ای ایران از جمله در حوزه انرژی، ترانزیت و حمل و نقل جاده‌ای و ریلی، امور صنعتی و علمی زمینه‌های مناسبی برای گسترش همکاریها هستند.

وزیر امور خارجه بلاروس نیز روابط سیاسی دو کشور را عالی توصیف کرد و گفت: دیدگاههای مستقل دو کشور موجب نزدیکی سیاسی شده و دو کشور از لحاظ اقتصادی مکمل یکدیگر می‌باشند و این عوامل به روابط مستحکمی که منطبق با اراده روسای جمهور دو کشور است، عمق می‌بخشد.

وی افزایش همکاریها در حوزه‌های انرژی، حمل و نقل و پروژه‌های مشترک را از دیگر زمینه‌های گسترش همکاریها خواند.



در این دیدار وزیر امور خارجه بلاروس دعوتنامه کتبی از صالحی برای سفر به مینسک را به وی تسلیم کرد و صالحی نیز از وی برای سفر به تهران دعوت کرد که با استقبال طرفین مواجه شد.



