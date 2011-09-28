ناتو درپی بازگرداندن استعمار به لیبی است/ حامی تشکیل کشور فلسطین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، هوگو چاوز شب گذشته در پیامی که "نیکلاس مادورو" مشاور وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را قرائت کرد دور جدید جنگ های استعماری در جهان که از لیبی آغاز شده است را محکوم کرد.

رئیس جمهور ونزوئلا در این پیام تاکید کرده است: این جنگ ها در راستای منافع امپریالیستی در جهان صورت می گیرد.

چاوز در ادامه پیام خود از درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد حمایت کرد و از آمریکا و شورای امنیت برای مانع تراشی بر سر تحقق این هدف انتقاد کرد.

وی این پرسش را مطرح کرد که چرا یک کرسی به شورای ملی انتقالی لیبی در سازمان ملل متحد داده شده، اما فلسطینی ها از این موضوع منع می شوند.

رئیس جمهور ونزوئلا درباره لیبی اظهار داشت: دخالت نظامی ناتو در لیبی تلاشی برای بازگشت استعمار به این کشور آفریقایی و سیطره بر منابع و ثروت آن به شمار می رود.

چاوز خاطرنشان کرد: چرا آمریکا تنها کشوری است که پایگاه های نظامی خود را در سرتاسر دنیا مستقر کرده و بودجه نظامی خود را افزایش داده است و چرا سازمان ملل مانع از اقدامات واشنگتن نمی شود؟